SALVADOR
Rodoviários cancelam passeata contra fim do dinheiro nos ônibus de Salvador
Mobilização estava prevista para terça-feira, 3,
A passeata dos rodoviários de Salvador, prevista para a próxima terça-feira, 3 de novembro, foi cancelada. O anúncio foi feito pelo sindicato da categoria após a Prefeitura não avançar com a retirada da circulação de dinheiro em espécie nos ônibus até este domingo, 1º.
A mobilização havia sido aprovada em assembleia realizada no dia 15 de outubro. Na ocasião, os trabalhadores decidiram que iriam às ruas caso a gestão municipal avançasse com a medida dentro do prazo estabelecido.
Em comunicado, o sindicato informou que, como isso não ocorreu, a manifestação foi suspensa. Apesar do cancelamento, a entidade afirmou que continuará acompanhando a discussão e mobilizada em defesa dos postos de trabalho da categoria.
“Mas que fique bem claro que nós seguimos atentos e vigilantes na defesa dos postos de trabalho da categoria”, destacou o comunicado.
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O sindicato também convocou os trabalhadores a permanecerem mobilizados para futuras manifestações, caso seja necessário retomar os protestos.