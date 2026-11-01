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SALVADOR

Rodoviários cancelam passeata contra fim do dinheiro nos ônibus de Salvador

Mobilização estava prevista para terça-feira, 3,

Victoria Isabel
Por
Ônibus em Salvador
Ônibus em Salvador - Foto: Ana Albuquerque / Ag. A TARDE

A passeata dos rodoviários de Salvador, prevista para a próxima terça-feira, 3 de novembro, foi cancelada. O anúncio foi feito pelo sindicato da categoria após a Prefeitura não avançar com a retirada da circulação de dinheiro em espécie nos ônibus até este domingo, 1º.

A mobilização havia sido aprovada em assembleia realizada no dia 15 de outubro. Na ocasião, os trabalhadores decidiram que iriam às ruas caso a gestão municipal avançasse com a medida dentro do prazo estabelecido.

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Em comunicado, o sindicato informou que, como isso não ocorreu, a manifestação foi suspensa. Apesar do cancelamento, a entidade afirmou que continuará acompanhando a discussão e mobilizada em defesa dos postos de trabalho da categoria.

“Mas que fique bem claro que nós seguimos atentos e vigilantes na defesa dos postos de trabalho da categoria”, destacou o comunicado.

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O sindicato também convocou os trabalhadores a permanecerem mobilizados para futuras manifestações, caso seja necessário retomar os protestos.

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Um post compartilhado por Sindicato dos trabalhadores Rodoviários de Salvador-BA (@sinttrusba)

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Tags

rodoviários Salvador transporte público

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