Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Estudantes vão às ruas contra Flávio Bolsonaro e a favor de Lula em nove estados

Com o nome 'Brasil com S', manifestações acontecem neste domingo (1º) em cidades de nove estados

Luan Julião
Por
tos estão previstos para cidades das cinco regiões do país e também terão uma edição em Salvador
tos estão previstos para cidades das cinco regiões do país e também terão uma edição em Salvador - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Eleições 2026

Estudantes vão às ruas neste domingo, 1º, em nove estados brasileiros para realizar manifestações contra a carta divulgada em nome do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), na qual ele reivindicou o título de "verdadeiro presidente eleito" após o resultado das eleições. Os protestos também marcam a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Organizada pela União Nacional dos Estudantes (UNE), a mobilização recebeu o nome de “Brasil com S”, em referência a um dos elementos da primeira versão do documento atribuído a Flávio. A entidade afirma que a iniciativa busca defender a democracia, a soberania nacional e a integridade do processo eleitoral.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A programação deste domingo contempla Maceió (AL), Manaus (AM), Goiânia (GO), Cuiabá (MT), Belém (PA), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP), com atividades distribuídas entre os períodos da manhã e da tarde.

Salvador também receberá uma manifestação, mas na segunda-feira, 2. O encontro está marcado para as 9h, no Morro do Cristo.

Em convocação publicada nas redes sociais para o ato paulista, previsto para o meio-dia, na Praça Roosevelt, a UNE declarou: "Iremos às ruas defender a integridade do nosso processo eleitoral e a soberania do nosso povo e do nosso país!". A publicação também afirma: "Não aceitaremos ataques à nossa democracia! O Brasil pertence ao povo brasileiro".

Carta motivou nome da mobilização

A escolha do nome “Brasil com S” remete à primeira versão da carta divulgada em nome de Flávio Bolsonaro na quarta-feira, 28. O documento apresentava um brasão da República com a inscrição "Estados Unidos do Brazil", grafia com a letra Z.

Leia Também:

POLÍTICA

VÍDEO: Prefeito aparece com duas esposas em show de Natanzinho Lima
VÍDEO: Prefeito aparece com duas esposas em show de Natanzinho Lima imagem

FUGA DE FLÁVIO BOLSONARO

Trump afirma que Flávio pode ficar “quanto tempo quiser” nos EUA
Trump afirma que Flávio pode ficar “quanto tempo quiser” nos EUA imagem

POLÍTICA

Prefeitura toca hino nazista para receber delegação alemã no Brasil
Prefeitura toca hino nazista para receber delegação alemã no Brasil imagem

Em uma versão posterior, o símbolo foi substituído e a expressão "verdadeiro presidente eleito" deu lugar a "líder do Brasil". Na primeira publicação, o senador havia reivindicado a condição de presidente eleito, apesar do resultado das urnas.

Lula, que havia terminado a primeira rodada do pleito atrás de Flávio, venceu o segundo turno com 51,79% dos votos, contra 48,21% do adversário. A campanha pela reeleição também contou com mobilizações nas ruas e nas redes sociais, incluindo a participação de estudantes.

Confira a programação dos atos

Domingo (1º)

- Maceió (AL): 9h, Marco dos Corais

- Manaus (AM): 16h, Praça da Saudade

- Goiânia (GO): 15h, Praça Universitária

- Cuiabá (MT): 16h, Praça do Pedra 90

- Belém (PA): 9h, Praça da República

- Recife (PE): 16h, Praça do Arsenal

- Rio de Janeiro (RJ): 12h, Candelária

- Porto Alegre (RS): 16h, Praça do Aeromóvel

- São Paulo (SP): 12h, Praça Roosevelt

Segunda-feira (2)

- Salvador (BA): 9h, Morro do Cristo

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

manifestações estudantis reeleição Lula União Nacional dos Estudantes

Relacionadas

Mais lidas