Estudantes vão às ruas contra Flávio Bolsonaro e a favor de Lula em nove estados

Estudantes vão às ruas neste domingo, 1º, em nove estados brasileiros para realizar manifestações contra a carta divulgada em nome do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), na qual ele reivindicou o título de "verdadeiro presidente eleito" após o resultado das eleições. Os protestos também marcam a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Organizada pela União Nacional dos Estudantes (UNE), a mobilização recebeu o nome de “Brasil com S”, em referência a um dos elementos da primeira versão do documento atribuído a Flávio. A entidade afirma que a iniciativa busca defender a democracia, a soberania nacional e a integridade do processo eleitoral.

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A programação deste domingo contempla Maceió (AL), Manaus (AM), Goiânia (GO), Cuiabá (MT), Belém (PA), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP), com atividades distribuídas entre os períodos da manhã e da tarde.

Salvador também receberá uma manifestação, mas na segunda-feira, 2. O encontro está marcado para as 9h, no Morro do Cristo.

Em convocação publicada nas redes sociais para o ato paulista, previsto para o meio-dia, na Praça Roosevelt, a UNE declarou: "Iremos às ruas defender a integridade do nosso processo eleitoral e a soberania do nosso povo e do nosso país!". A publicação também afirma: "Não aceitaremos ataques à nossa democracia! O Brasil pertence ao povo brasileiro".

Carta motivou nome da mobilização

A escolha do nome “Brasil com S” remete à primeira versão da carta divulgada em nome de Flávio Bolsonaro na quarta-feira, 28. O documento apresentava um brasão da República com a inscrição "Estados Unidos do Brazil", grafia com a letra Z.

Em uma versão posterior, o símbolo foi substituído e a expressão "verdadeiro presidente eleito" deu lugar a "líder do Brasil". Na primeira publicação, o senador havia reivindicado a condição de presidente eleito, apesar do resultado das urnas.

Lula, que havia terminado a primeira rodada do pleito atrás de Flávio, venceu o segundo turno com 51,79% dos votos, contra 48,21% do adversário. A campanha pela reeleição também contou com mobilizações nas ruas e nas redes sociais, incluindo a participação de estudantes.

Confira a programação dos atos

Domingo (1º)

- Maceió (AL): 9h, Marco dos Corais

- Manaus (AM): 16h, Praça da Saudade

- Goiânia (GO): 15h, Praça Universitária

- Cuiabá (MT): 16h, Praça do Pedra 90

- Belém (PA): 9h, Praça da República

- Recife (PE): 16h, Praça do Arsenal

- Rio de Janeiro (RJ): 12h, Candelária

- Porto Alegre (RS): 16h, Praça do Aeromóvel

- São Paulo (SP): 12h, Praça Roosevelt

Segunda-feira (2)

- Salvador (BA): 9h, Morro do Cristo