Salvador e Fecomércio firmam parceria para estimular empreendedorismo entre jovens

Para estimular o empreendedorismo entre os jovens de Salvador, a prefeitura da capital baiana e Fecomércio-BA firmaram uma parceria, nesta sexta-feira, 17, durante evento na sede da entidade, na Avenida Tancredo Neves.

O programa "Meu Primeiro Negócio" está dividido em quatro eixos e será iniciado, em breve, em dez escolas da rede municipal.

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O primeiro é a educação empreendedora.

"Muitas pessoas não têm noção do que significa educação empreendedora. Empreender não é apenas você abrir o seu negócio, é você empreender para a vida. As pessoas não têm noção do que é isso. Existem aqueles que empreendem por necessidade, pelo fato de estar desempregado e precisa levar o sustento para dentro de casa e ter um empreendedor nato", afirmou o secretário municipal de infraestrutura, Júlio Santos, autor do projeto de lei aprovado na Câmara Municipal de Salvador (CMS) que aborda a iniciativa.

Qualificação técnica e acesso ao crédito

O segundo ponto é a capacitação técnica : "Muitas pessoas não têm noção do que é débito, do que é crédito, do que é receita, do que é despesa. Acabam trocando dinheiro no investimento, aquele sonho acaba indo para o ralo. Porque a pessoa abre o negócio com uma perspectiva, mas por não ter uma orientação técnica, acaba perdendo isso", disse.

: O terceiro eixo é o acesso ao crédito : "Ninguém começa negócio sem dinheiro. Então a prefeitura está com essa visão de fazer com aberturas de crédito, linhas de crédito, para que esses jovens possam de fato ser inseridos nesse contexto", falou o secretário.

: "Ninguém começa negócio sem dinheiro. Então a prefeitura está com essa visão de fazer com aberturas de crédito, linhas de crédito, para que esses jovens possam de fato ser inseridos nesse contexto", falou o secretário. O último eixo do programa é a difusão da tecnologia para o ambiente empreendedor: "Querendo ou não, todo mundo está no mundo digital. Existem várias ferramentas proporcionais para isso. A gente precisa usar esses meios para potencializar esse empreendedorismo juvenil que a gente precisa na nossa cidade", completou Júlio.

Geração de emprego e renda

Para o presidente da Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes, a iniciativa contribui para gerar emprego e renda na capital baiana, fazendo com que a população busque o caminho do empreendedorismo. Ele ainda relembrou como foi a construção do projeto dentro da Fecomércio-BA.

"Nós estamos aqui juntos, neste momento, para não apenas apresentar esse projeto ao público, mas para que as pessoas possam efetivamente entender como é que vai funcionar. O Meu Primeiro Negócio serve para que a gente possa gerar emprego e renda. Isso foi uma ideia que surgiu aqui dentro de uma de nossas Câmaras, a Câmara do Jovem Empresário. Foi discutido esse projeto, levamos ao vereador [Júlio] que acolheu a ideia, tornou um projeto de lei e, dentro da Câmara de vereadores, foi aprovado por unanimidade, com o prefeito sancionado. Para nós, é esse o trabalho que a Fecomércio tem que desenvolver. É achar formas de gerar emprego, gerar renda, fazer com que as pessoas acreditem que podem empreender nesse país", afirmou o dirigente.

Para o prefeito Bruno Reis (União Brasil), a iniciativa vai contribuir para desenvolver ainda mais a capacidade criativa da população de Salvador.

"Se tem algo que o baiano tem, em especial o soteropolitano, são habilidades individuais, das mais diversas. Talvez não tenha no mundo um povo tão criativo, tão empreendedor como o nosso. Tão inovador, tão diferente como nós somos. Porém, não basta só ter habilidade. Você vê que muitas pessoas tem as suas habilidades, mas não conseguem tirar as coisas do papel, não conseguem fazer as coisas acontecer", disse, e acrescentou:

"Então a gente vem, seja com a Semdec, seja agora estimulado ainda mais com esse projeto, no final do dia o que nós queremos é que a pessoa tenha acesso para a renda, possa ganhar o seu dinheirinho, possa garantir o seu sustento, possa investir em si próprio para desenvolver ainda mais suas habilidades pessoais", afirmou.