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Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Salvador (CMS) estabelece a ampliação obrigatória das medidas reforçadas de segurança nos estacionamentos de shopping centers, supermercados, hipermercados, atacadistas, centros comerciais e estabelecimentos similares de grande circulação na capital baiana. O documento prevê multa em caso de descumprimento das normas.

O texto foi apresentado pelo presidente da Casa, vereador Carlos Muniz (PSDB), após dois sequestros serem registrados em menos de um ano no estacionamento do Salvador Shopping, no bairro Caminho das Árvores.

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Medidas que serão obrigatórias

O projeto de lei destaca os seguintes requisitos operacionais e de infraestrutura para os locais abrangidos:

Manutenção de iluminação adequada e contínua, assegurando plena visibilidade em todos os setores;

assegurando plena visibilidade em todos os setores; Disponibilização de equipe de vigilância presencial, uniformizada e identificada , durante todo o horário de funcionamento;

, durante todo o horário de funcionamento; Instalação de câmeras de vigilância de alta resolução nas chegadas e saídas;

Sinalização ostensiva informando a existência de monitoramento e canais de emergência;

Manutenção de registro interno de ocorrências com comunicação às autoridades policiais quando necessário;

Manutenção obrigatória de vigilantes posicionados nas entradas e saídas dos estacionamentos , em número suficiente para garantir a segurança dos usuários, desde a abertura até o completo encerramento das atividades do estabelecimento, inclusive durante o período de esvaziamento do local

Além disso, o projeto diz que os vigilantes deverão exercer atuação preventiva e ostensiva, orientando usuários, monitorando situações suspeitas e acionando imediatamente os órgãos de segurança pública em caso de necessidade.

"O encerramento das atividades do estabelecimento somente poderá ocorrer após verificada a completa desocupação das áreas de estacionamento, devendo a equipe de vigilância permanecer no local até a saída do último usuário", complementa.

O texto pontua ainda que as imagens captadas pelo sistema de monitoramento deverão ser armazenadas por prazo mínimo de 30 dias, ser disponibilizadas às autoridades competentes mediante requisição formal e observar a legislação relativa à proteção de dados pessoais e à privacidade.

Estabelecimentos terão que colaborar em casos de crime

Ainda de acordo com o texto, em situações de furtos, roubos, agressões ou eventos que comprometam a segurança dos usuários, o estabelecimento fica obrigado a:

Prestar assistência imediata à vítima;

Colaborar ativamente com as autoridades policiais;

Fornecer os registros e imagens necessários para as investigações.

Descumprimentos acarreterão em multas

O descumprimento das normas estabelecidas no projeto de lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades administrativas, aplicadas de forma progressiva:

Advertência;

Multa;

Multa em dobro em caso de reincidência;

Demais sanções previstas na legislação municipal.

Por fim, o projeto de lei pontua que a Prefeitura de Salvador ficará responsável por definir os padrões técnicos, os critérios de fiscalização e o detalhamento das punições

"Nos últimos anos, tem-se observado aumento significativo de ocorrências criminais em estacionamentos de shopping centers, supermercados e centros comerciais, locais de intensa circulação de pessoas e famílias, o que gera sensação de insegurança social e impacta diretamente a qualidade de vida urbana", ressaltou Carlos Muniz.

Próximos passos

O projeto de lei foi protocolado na terça-feira, 24, e, agora, vai passar pelas comissões temáticas da Casa e depois irá para votação em plenário. Caso seja aprovado, seguirá para sanção do prefeito.

Salvador Shopping é alvo de investigação

Dois sequestros registrados em menos de um ano no estacionamento do Salvador Shopping levaram o Ministério Público da Bahia (MP-BA) a aprofundar uma investigação sobre as condições de segurança oferecidas aos consumidores no estabelecimento.

O órgão quer verificar se há falhas na vigilância, no monitoramento por câmeras e nas medidas adotadas para prevenir crimes no estacionamento e em outras áreas do shopping, que recebe diariamente um grande fluxo de pessoas.

A apuração é conduzida pela 3ª Promotoria de Justiça do Consumidor de Salvador, sob responsabilidade do promotor Saulo Murilo de Oliveira Mattos. A decisão de aprofundar a investigação foi oficializada em uma portaria publicada no Diário Oficial do MP-BA.

Caso sejam identificadas falhas, o órgão poderá exigir mudanças nas medidas de proteção e adotar providências administrativas ou judiciais.



A reportagem procurou o Salvador Shopping para comentar a investigação e aguarda retorno.

Quais foram os dois casos de sequestro?

O primeiro episódio ocorreu em 15 de março de 2026, quando três mulheres de uma mesma família, entre elas uma idosa de 77 anos, foram sequestradas após uma abordagem criminosa no estacionamento do shopping.

O caso levou o Ministério Público a iniciar uma apuração sobre as condições de segurança do estabelecimento. Em 14 de novembro, porém, um segundo sequestro foi registrado no mesmo local.

Desta vez, uma jovem de 21 anos foi sequestrada no estacionamento e obrigada a realizar movimentações financeiras. A vítima acabou resgatada após a intervenção das forças de segurança.

Após o segundo episódio, a administração do Salvador Shopping informou à imprensa que acompanhava a ocorrência e “colaborava com as forças de segurança na investigação".

O shopping já foi responsabilizado pelos crimes?

Não. O aprofundamento da investigação pelo MP-BA não significa que o Salvador Shopping tenha sido considerado responsável pelos sequestros ou que já tenham sido comprovadas falhas na segurança.

O objetivo da atuação é esclarecer se o estabelecimento oferecia condições adequadas de proteção aos consumidores e se as medidas de prevenção adotadas eram suficientes para evitar esse tipo de ocorrência

Vale ressaltar ainda que a investigação do Ministério Público não substitui a investigação criminal dos sequestros, que busca identificar e responsabilizar os autores dos crimes.

Onde estão os suspeitos dos sequestros?

No sequestro registrado em novembro, o suspeito identificado como Osmar Dias da Silva foi preso em flagrante após uma perseguição policial e troca de tiros na região da Barroquinha, em Salvador.

Ele foi baleado durante a abordagem e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE). Após passar por audiência de custódia, a Justiça determinou que permanecesse preso preventivamente.

Osmar Dias da Silva - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Já no sequestro ocorrido em março, quatro adultos foram presos. Entre eles estão uma mulher presa no bairro da Boca do Rio e três homens que já estavam no sistema penitenciário.

Um deles é suspeito de ordenar o crime de dentro da prisão. Os mandados de prisão contra os três foram cumpridos na unidade prisional. Um adolescente de 16 anos também foi apreendido.

Suspeito identificado como Pedro Vitor Lima ordenou o sequestro de dentro da prisão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Outros dois suspeitos de participação direta no sequestro, Domini Nery dos Santos, de 21 anos, e Kaike Araújo Caldas, de 22, morreram durante uma operação da Polícia Civil em Simões Filho.

Segundo a polícia, os dois trocaram tiros com os agentes durante a Operação Pedrinhas.