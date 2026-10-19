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PROIBIÇÃO

Anvisa proíbe lotes de botox famoso e remédio para câncer falsificado

Medidas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU)

Edvaldo Sales
Por
Medidas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU)
Medidas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição e uso de lotes de dos medicamentos Dysport, à base de toxina botulínica, conhecido como botox, e Keytruda, utilizado no tratamento de determinados tipos de câncer.

As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira, 19, após as empresas responsáveis pelos medicamentos comunicarem à Anvisa as irregularidades identificadas nos produtos.

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Dysport

O Dysport virou alvo da determinação após a identificação de inconsistências na embalagem de um lote do medicamento, identificado pelo número 025155.

Segundo a agência, foram encontradas divergências entre as informações impressas na embalagem e os dados do produto original.

Entre os problemas identificados estão diferenças na data de validade, no número do lote e no código de barras.

Keytruda

Já a Keytruda, dos lotes Z005197 e Z012354, foi identificada após a constatação de divergências nas características das unidades em circulação no mercado nacional.

De acordo com o documento, a detentora do registro comunicou à agência a suspeita de falsificação dos produtos.

As medidas entram em vigor na data da publicação.

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