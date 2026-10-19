Anvisa proíbe lotes de botox famoso e remédio para câncer falsificado

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição e uso de lotes de dos medicamentos Dysport, à base de toxina botulínica, conhecido como botox, e Keytruda, utilizado no tratamento de determinados tipos de câncer.

As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira, 19, após as empresas responsáveis pelos medicamentos comunicarem à Anvisa as irregularidades identificadas nos produtos.

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Dysport

O Dysport virou alvo da determinação após a identificação de inconsistências na embalagem de um lote do medicamento, identificado pelo número 025155.

Segundo a agência, foram encontradas divergências entre as informações impressas na embalagem e os dados do produto original.

Entre os problemas identificados estão diferenças na data de validade, no número do lote e no código de barras.

Keytruda

Já a Keytruda, dos lotes Z005197 e Z012354, foi identificada após a constatação de divergências nas características das unidades em circulação no mercado nacional.

De acordo com o documento, a detentora do registro comunicou à agência a suspeita de falsificação dos produtos.

As medidas entram em vigor na data da publicação.