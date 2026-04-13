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SAÚDE

Câncer de cabeça e pescoço é o 3° mais comum no Brasil; conheça sintomas

Cerca de 80% dos casos são diagnosticados em estágio avançado,

Redação e Agência Brasil
Por Redação e Agência Brasil

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Esse tipo de câncer é o terceiro mais incidente no Brasil
Esse tipo de câncer é o terceiro mais incidente no Brasil -

Após o narrador esportivo Luis Roberto revelar diagnóstico de neoplasia na região cervical, o câncer de cabeça e pescoço voltou ao centro das atenções. A doença envolve o crescimento anormal de células em áreas como laringe, faringe e tireoide, podendo formar tumores benignos ou malignos.

De acordo com o Ministério da Saúde, esse tipo de câncer é o terceiro mais incidente no Brasil, com maior ocorrência entre homens. Dados do Instituto Nacional de Câncer apontam que cerca de 80% dos casos são diagnosticados em estágio avançado, o que reduz as chances de um prognóstico mais favorável.

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As informações foram divulgadas pela Agência Brasil. Especialistas alertam que os principais fatores de risco incluem consumo excessivo de álcool, tabagismo, infecção por HPV e histórico familiar.

Entre os sintomas mais comuns estão rouquidão persistente, feridas na boca que não cicatrizam, dor ou dificuldade para engolir, sangramentos e sensação de corpo estranho na garganta. Também podem surgir sinais gerais como perda de peso sem explicação, febre prolongada e cansaço.

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Segundo o médico Thiago Bueno, do A.C. Camargo Cancer Center, não há exames de rastreamento específicos para esse tipo de tumor, o que torna fundamental a atenção aos sinais do corpo. Ele orienta que qualquer lesão na boca ou garganta que não desapareça em até 15 dias deve ser avaliada por um profissional de saúde.

O diagnóstico é feito com exames de imagem, como tomografia e ressonância magnética, além de biópsia. O tratamento varia conforme o estágio da doença e pode incluir cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou imunoterapia.

Apesar da gravidade, especialistas destacam que, quando identificado e tratado adequadamente, o câncer de cabeça e pescoço tem boas chances de cura, com terapias cada vez mais modernas e menos impactos na qualidade de vida dos pacientes.

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Câncer doença Saúde

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