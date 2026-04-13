Câncer de cabeça e pescoço é o 3° mais comum no Brasil; conheça sintomas

Esse tipo de câncer é o terceiro mais incidente no Brasil - Foto: Freepik

Após o narrador esportivo Luis Roberto revelar diagnóstico de neoplasia na região cervical, o câncer de cabeça e pescoço voltou ao centro das atenções. A doença envolve o crescimento anormal de células em áreas como laringe, faringe e tireoide, podendo formar tumores benignos ou malignos.

De acordo com o Ministério da Saúde, esse tipo de câncer é o terceiro mais incidente no Brasil, com maior ocorrência entre homens. Dados do Instituto Nacional de Câncer apontam que cerca de 80% dos casos são diagnosticados em estágio avançado, o que reduz as chances de um prognóstico mais favorável.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As informações foram divulgadas pela Agência Brasil. Especialistas alertam que os principais fatores de risco incluem consumo excessivo de álcool, tabagismo, infecção por HPV e histórico familiar.

Entre os sintomas mais comuns estão rouquidão persistente, feridas na boca que não cicatrizam, dor ou dificuldade para engolir, sangramentos e sensação de corpo estranho na garganta. Também podem surgir sinais gerais como perda de peso sem explicação, febre prolongada e cansaço.

Segundo o médico Thiago Bueno, do A.C. Camargo Cancer Center, não há exames de rastreamento específicos para esse tipo de tumor, o que torna fundamental a atenção aos sinais do corpo. Ele orienta que qualquer lesão na boca ou garganta que não desapareça em até 15 dias deve ser avaliada por um profissional de saúde.

O diagnóstico é feito com exames de imagem, como tomografia e ressonância magnética, além de biópsia. O tratamento varia conforme o estágio da doença e pode incluir cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou imunoterapia.

Apesar da gravidade, especialistas destacam que, quando identificado e tratado adequadamente, o câncer de cabeça e pescoço tem boas chances de cura, com terapias cada vez mais modernas e menos impactos na qualidade de vida dos pacientes.