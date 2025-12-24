Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Cura do câncer? Cientistas criam proteína que pode erradicar a doença

Especialistas podem ter encontrado proteína chave para a cura do câncer

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

24/12/2025 - 13:25 h
Cientistas podem ter encontrado cura do câncer
Cientistas podem ter encontrado cura do câncer -

Um grupo de cientistas mexicanos desenvolveu uma proteína sintética 40 vezes mais potente que os anticorpos monoclonais atualmente utilizados para o tratamento contra o câncer.

O grupo liderado pelo engenheiro químico e especialista em biotecnologia José Luis Nuño descobriu essa inovação no âmbito da saúde fazendo uso de uma inteligência artificial generativa (IAG).

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A novidade pode revolucionar o combate à doença e reduzir drasticamente os custos e o tempo de produção de novos medicamentos.

Entenda a nova tecnologia

A pesquisa conduzida pela startup “Narval” e apresentada no fórum “Mentes en Acción” no México, foi inspirada no sistema imunológico dos tubarões, dito como um dos mais potentes da natureza.

Diferentemente dos outros animais, os tubarões conseguem produzir anticorpos extremamente pequenos e eficazes, o que lhes dão uma grande resistência contra infecções e doenças, incluindo o câncer.

“Os anticorpos dos tubarões são muito simples, e nós os tornamos ainda mais simples, criando versões sintéticas com o auxílio da inteligência artificial”, explicou Nuño. “Treinamos os modelos de IA para que simulem o que um tubarão faria para se proteger de uma doença.”

Leia Também:

Vacinação contra HPV para jovens é prorrogada até 2026
Alimentação, sono e álcool elevam risco cardíaco em festas de fim de ano
Anvisa proíbe medicamentos vendidos por grande rede de farmácia
Uso de maconha triplica entre as mulheres no Brasil

Medicamentos mais baratos e mais rápidos

O processo desenvolvido pela equipe permite criar proteínas artificiais, nomeadas como AMP (Antibody Mimicking Proteins), que imitam o comportamento dos anticorpos naturais.

Por serem menores, essas proteínas conseguem penetrar mais facilmente nas células cancerígenas, aumentando a eficácia do tratamento e diminuindo os efeitos colaterais.

Além do potencial de erradicar o câncer, os pesquisadores ainda afirmam que a tecnologia pode ser aplicada em outras doenças autoimunes e respiratórias.

Os AMP podem inclusive melhorar vacinas existentes, como as contra a Covid-19, permitindo aplicações por meio de inaladores ou aerossóis, sem a necessidade de injeções.

“Cada vez surgem mais doenças novas. Reagir rapidamente é fundamental para a segurança nacional e pública”, ressaltou Nuño.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câncer proteína Saúde tratamento

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cientistas podem ter encontrado cura do câncer
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

Cientistas podem ter encontrado cura do câncer
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Cientistas podem ter encontrado cura do câncer
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

Cientistas podem ter encontrado cura do câncer
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

x