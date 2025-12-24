Cura do câncer? Cientistas criam proteína que pode erradicar a doença

Cientistas podem ter encontrado cura do câncer - Foto: Ag. A TARDE | Reprodução | Freepik

Um grupo de cientistas mexicanos desenvolveu uma proteína sintética 40 vezes mais potente que os anticorpos monoclonais atualmente utilizados para o tratamento contra o câncer.

O grupo liderado pelo engenheiro químico e especialista em biotecnologia José Luis Nuño descobriu essa inovação no âmbito da saúde fazendo uso de uma inteligência artificial generativa (IAG).

A novidade pode revolucionar o combate à doença e reduzir drasticamente os custos e o tempo de produção de novos medicamentos.

Entenda a nova tecnologia

A pesquisa conduzida pela startup “Narval” e apresentada no fórum “Mentes en Acción” no México, foi inspirada no sistema imunológico dos tubarões, dito como um dos mais potentes da natureza.

Diferentemente dos outros animais, os tubarões conseguem produzir anticorpos extremamente pequenos e eficazes, o que lhes dão uma grande resistência contra infecções e doenças, incluindo o câncer.

“Os anticorpos dos tubarões são muito simples, e nós os tornamos ainda mais simples, criando versões sintéticas com o auxílio da inteligência artificial”, explicou Nuño. “Treinamos os modelos de IA para que simulem o que um tubarão faria para se proteger de uma doença.”

Medicamentos mais baratos e mais rápidos

O processo desenvolvido pela equipe permite criar proteínas artificiais, nomeadas como AMP (Antibody Mimicking Proteins), que imitam o comportamento dos anticorpos naturais.

Por serem menores, essas proteínas conseguem penetrar mais facilmente nas células cancerígenas, aumentando a eficácia do tratamento e diminuindo os efeitos colaterais.

Além do potencial de erradicar o câncer, os pesquisadores ainda afirmam que a tecnologia pode ser aplicada em outras doenças autoimunes e respiratórias.

Os AMP podem inclusive melhorar vacinas existentes, como as contra a Covid-19, permitindo aplicações por meio de inaladores ou aerossóis, sem a necessidade de injeções.

“Cada vez surgem mais doenças novas. Reagir rapidamente é fundamental para a segurança nacional e pública”, ressaltou Nuño.