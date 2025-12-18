Entenda mitos e verdades sobre o protetor solar

Especialista desmente mitos sobre protetor solar - Foto: Reprodução | Freepik

Os protetores solares são itens de extrema importância para a saúde diária do ser humano. Porém, um movimento recente nas redes sociais vem atacando e espalhando informações errôneas sobre os mesmos, dizendo que eles seriam prejudiciais para a saúde.

Os argumentos utilizados dizem que eles poderiam influenciar nos hormônios, outro argumento seria de que o produto seria diretamente derivado do petróleo.

Com isso, o Portal A TARDE entrou em contato com a médica dermatologista, alergista e imunologista, Alice Rocha, para explicar e desmentir alguns mitos que envolvem os protetores solares e seu funcionamento.

Inicialmente a dermatologista explicou o que os protetores são “estratégias avançadas” para a proteção contra a radiação ultravioleta e isso é possível de se notar “os efeitos do sol sobre a pele como o câncer de pele, fotoenvelhecimento, de ficar com rugas, de ficar com a pele mais manchada pelo estímulo à produção de melanina de forma não uniforme.”

Com isso, a médica explica que os protetores atuam como uma “barreira” para impedir os “efeitos da radiação solar, principalmente a UVA e a UVB sobre a pele.”

Após isso, ela explica os efeitos de ambas as radiações, UVA e UVB. “A UVB é o que mais causa queimadura solar, dano no DNA e contribui para o tipo de câncer de pele.”

“Já a UVA contribui muito para o fotoenvelhecimento, para a perda de elasticidade, como também para a carcinogênese, que é o desenvolvimento do câncer de pele.” Explicou a médica.

Como o protetor faz essa barreira

Para criar essa “barreira protetora”, os protetores químicos “absorvem a radiação ultravioleta quando ela incide sobre a pele” e com isso, bloqueando para que essa radiação não cause danos na mesma, explica a dermatologista.

Além disso, existem outros filtros, como os “físicos, minerais, que são os inorgânicos, os principais são os óxidos de zinco e o de dióxido de titânio, que fazem uma barreira física na pele, que atuam como se fosse uma roupa, uma película, uma cortina”.

De acordo com a dermatologista, esses refletem e dispersam os raios ultravioletas, protegendo a pele.

Quantidade importa?

Sim, de acordo com a especialista, a quantidade aplicada de protetor é importante, assim como a reaplicação de tempos em tempos.

“Para a região do rosto, em média, de 2 a 3 dedos de protetor para aplicar uma boa camada com a reaplicação a cada duas horas ou principalmente agora no verão se suar, se entrar na água e sair, tomar um banho e sair, o ideal é que seja reaplicado.”

Tipo de protetor importa

É ideal que o tipo de protetor solar seja avaliado em uma consulta, visto que existem algumas variáveis de acordo com cada pessoa e com suas peles. Algumas variáveis seriam:

Pele mais ou menos oleosa;

Pele mais ou menos seca;

Se têm ou teve câncer de pele.

As principais áreas que a médica aponta como principais para que o protetor seja utilizado são: “face, o colo e o dorso das mãos e orelhas e pescoço”.

Protetores são derivados do petróleo?

Sim e não, alguns filtros solares são de fato derivados do petróleo, sendo esses os protetores químicos que têm moléculas orgânicas que absorvem a radiação ultravioleta derivadas do petróleo.

Já os filtros inorgânicos não são derivados do petróleo, esses são indicados para crianças, gestantes e para peles mais sensíveis, como a rosácea.

Mas é importante lembrar que eles não são derivados diretamente do petróleo e eles passam por processos de purificação, e desenvolvimento da molécula, para que ela não seja danosa para o ser humano.