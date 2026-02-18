Menu
NOVO PÚBLICO

McDonald's testa cardápio para quem usa canetas emagrecedoras

A gigante da rede fast-food está se preparando para atender um grupo crescente de consumidores que usam o medicamento

Carla Melo

Por Carla Melo

18/02/2026 - 11:48 h

O uso de GLP-1 nos Estados Unidos (EUA) está em ascensão
O alto número de pessoas que estão aderindo às canetas emagrecedoras está sendo percebido não somente pelo setor farmacêutico mas também do alimentício. McDonald's é um deles.

A gigante da rede fast-food está se preparando para atender um grupo crescente de consumidores que usam o medicamento e está testando um novo cardápio para esse público.

De acordo com informações da Business Insider, o CEO Chris Kempczinski disse durante a apresentação sobre resultados financeiros nesta semana, que espera que a adoção do GLP-1 continue a crescer, acrescentando: "à medida que a adoção aumenta, sabemos que o comportamento do consumidor muda".

O uso de GLP-1 nos Estados Unidos (EUA) está em ascensão. Um especialista em produtos de consumo da EY disse ao Business Insider no ano passado que 10% de toda a população americana utilizava algum tipo de medicamento, como Ozempic e Wegovy, são conhecidos por suprimir o apetite, levando os usuários a optarem por porções menores.

Kempczinski disse que esses clientes estão interessados ​​em produtos ricos emproteínas e que o McDonald's já possui um cardápio com pratos de alto teor proteico. A vice-presidente Jill McDonald complementou, citando exemplos como o Snack Wrap, o sanduíche de biscoito com linguiça e as tiras de frango McCrispy.

"Mas também estamos observando mudanças, talvez em relação ao menor consumo de lanches, mudanças em algumas das bebidas que as pessoas consomem, menos bebidas açucaradas", disse Kempczinski. "E todos esses fatores estão influenciando alguns dos produtos que estamos experimentando e testando."

Em geral, os médicos recomendam que usuários desses medicamentos consumam bastante proteína para evitar a perda de massa magra (músculos).

x