Treina e não cresce? Médica revela 5 erros que travam o ganho de massa muscular

Treinar com regularidade, manter a disciplina e, ainda assim, não notar a evolução dos músculos no espelho. A frustração é uma queixa frequente em consultórios de saúde e academias. Embora o esforço no treino seja fundamental para disparar o estímulo do crescimento, a construção de massa magra depende de uma engrenagem bem mais complexa do que apenas aumentar a carga dos aparelhos.

Segundo a médica Talita Lelis, especialista em Obesidade e Emagrecimento pelo Hospital Israelita Albert Einstein e pós-graduada em Nutrologia, a hipertrofia é uma resposta biológica integrada. Quando variáveis vitais do estilo de vida são negligenciadas, o progresso é interrompido.

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"É muito comum associar o ganho de massa muscular apenas ao treino, mas o corpo precisa de condições adequadas para responder ao estímulo recebido. Não adianta treinar com intensidade se a alimentação não fornece os nutrientes e a energia necessários ou se o organismo não tem tempo suficiente para se recuperar", contou a Dra. Talita Lelis, médica (CRM-BA 22446).

Os 5 fatores que travam a hipertrofia

A médica destaca cinco pilares cruciais que costumam ser negligenciados por quem pratica musculação:

1. Sono insuficiente ou de má qualidade

Durante o sono profundo, o corpo ativa processos essenciais para a reparação dos tecidos e a regulação hormonal. Noites mal dormidas geram cansaço persistente, reduzem a capacidade de força nos treinos e comprometem a síntese proteica.

2. Ingestão insuficiente de proteínas

As proteínas fornecem os aminoácidos que reconstroem as fibras musculares lesionadas no exercício. A falta do aporte diário ideal limita o potencial regenerativo do organismo. A médica alerta que concentrar o consumo em uma única refeição ou depender apenas de suplementos não substitui um plano alimentar balanceado.

3. Consumo calórico abaixo da necessidade

Para construir tecido novo, o corpo precisa de saldo energético. Dietas extremamente restritivas ou manter calorias baixas enquanto se aumenta o volume de exercícios impedem a hipertrofia. "Para construir massa muscular, o corpo precisa de energia. Quando a ingestão calórica fica muito abaixo das necessidades, a evolução é prejudicada", explica.

4. Treino sem planejamento e progressão

Fazer exercícios sem alterar cargas, pecar na técnica de execução ou buscar a exaustão extrema a qualquer custo são erros comuns. O crescimento muscular exige um estímulo planejado e progressivo, respeitando a capacidade de adaptação individual.

5. Descanso inadequado entre as sessões

Músculos crescem no descanso, não na academia. Ignorar os intervalos de recuperação entre os treinos causa acúmulo de fadiga, queda de rendimento e alto risco de sobrecarga.

Estratégia individualizada é a chave

A médica ressalta que variáveis como genética, idade, histórico de treinos e perfil hormonal influenciam o ritmo de resposta de cada pessoa. Por isso, a investigação dos hábitos e o acompanhamento de profissionais de educação física, nutrição e medicina são passos indispensáveis para criar uma estratégia eficiente e sustentável.