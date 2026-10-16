Viagem, carro e mais, veja o que se pode comprar pelo preço do iPhone Duo

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O iPhone Duo, primeiro celular dobrável da Apple, já foi liberado para pré-venda no Brasil com preços que chegam até R$ 30.999. Vale ressaltar que, nesta sexta-feira, 16, o celular esgotou minutos depois da abertura da pré-venda.

Apesar do sucesso, o iPhone Duo não é tão acessível, visto que o custo do celular ultrapassa o de viagens ao exterior, como as da Disney, televisões, videogames de última geração e até mesmo carros.

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Pensando nisso, o portal A TARDE separou uma lista do que pode ser comprado pelo valor do iPhone Duo, R$ 30.999.

O que pode ser comprado pelo preço do iPhone Duo?

Viagem à Disney para duas pessoas

Uma viagem de duas semanas para duas pessoas com a Disney como destino custa somente R$ 30 a menos que o novo iPhone Duo.

De acordo com a plataforma de reservas Decolar, um pacote para uma viagem de dois adultos entre os dias 6 e 13 de fevereiro de 2027 custaria R$ 30.969.

Esse número é composto por R$ 28.737 do pacote e R$ 4.098 em impostos, taxas e encargos, além de aplicar um desconto de R$ 1.866 sobre a reserva.

Vale ressaltar que esse pacote leva em conta voos de ida e volta de Guarulhos e Orlando pela United Airlines, com uma parada em cada trecho. O casal ficaria seis noites no Disney’s Port Orleans Resort Riverside, em um quarto com duas camas queen size.

A promoção ainda inclui ingressos de três dias para o Walt Disney World Resort, válidos entre 8 e 12 de fevereiro de 2027.

Viagem para Disney - Foto: Divulgação

Ford Fiesta usado

Com o preço da versão mais cara do iPhone Duo, é possível comprar um carro usado. O modelo em questão seria um Ford Fiesta 1.0 Rocam Hatch 8V Flex, ano 2012 e modelo 2013.

O hatch conta com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, alarme e desembaçador traseiro.

Foto: Divulgação

Equipamentos de entretenimento de qualidade

Tendo como base os R$ 30.635 do iPhone Duo, é possível montar uma sala para filmes e jogos com equipamentos de alta qualidade, com televisão, videogame de última geração e acessórios.

O seguinte conjunto de aparelhos custa apenas R$ 364 a menos do que o iPhone Duo oferece a seu usuário: conforto, experiência de cinema e entretenimento.

Veja os itens e seus preços

Smart TV LG OLED evo AI C6 2026 de 65 polegadas: R$ 10.599

PlayStation 5 Pro de 2 TB: R$ 7.599;

Soundbar Samsung HW-Q990F de 11.1.4 canais: R$ 6.800;

Sofá retrátil e reclinável Halki de três lugares: R$ 5.049;

Controle DualSense adicional: R$ 399;

Estação de carregamento para controles DualSense: R$ 189.

Computador de alto desempenho

Dentro do orçamento investido para a compra de um iPhone Duo, é possível montar um computador gamer de alto desempenho e ainda ficar com R$ 1.600 de sobra.

A máquina em questão pode ser encontrada no Mercado Livre custando R$ 29.399, mas, caso o comprador opte pelo pagamento à vista, o preço reduz para R$ 27.699, resultando em um “troco” de R$ 3.300.

Foto: Divulgação

O computador é equipado com as seguintes peças:

Processador: Intel Core Ultra 5 245KF;

Placa de vídeo: RTX 5080 com 16 GB;

Memória RAM: DDR5 de 64 GB;

Dois SSDs NVMe que somam 2 TB de armazenamento;

Fonte de 850 W;

Water cooler de 360 mm;

Gabinete Cooler Master com quatro ventoinhas

Com esses equipamentos, o computador promete atender jogos em QHD ou 4K e programas de edição de vídeo.

Dois meses de curso de inglês no Canadá

Além de todos os aparelhos citados, é possível pagar dois meses de um curso de inglês em Toronto, no Canadá, com o valor do iPhone Duo.

A LanguageCourse.net apresenta uma cotação de CA$ 6.815, equivalente a cerca de R$ 24.239, para oito semanas na Centre of English Studies.

Depois da contratação do curso e da hospedagem, ainda sobrariam R$ 6.760 em relação aos R$ 30.999 usados na comparação.

Foto: Divulgação

O curso oferecido pela escola é composto por 20 aulas semanais, com 45 minutos cada.

O estudante fica hospedado em um quarto individual na casa de uma família, com café da manhã, almoço e jantar, e recebe o material didático por uma promoção da plataforma.

Vale ressaltar que as taxas da escola e da acomodação e o traslado de partida para o aeroporto são incluídos na cotação, mas passagem, seguro e documento de entrada no Canadá ficam fora da conta.