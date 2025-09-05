Menu
TELEVISÃO
EITA!

Crise na Globo? Troca de cadeiras em grande jornal vira motivo de ciúmes

Recentes mudanças na Globo têm movimentado os bastidores

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

05/09/2025 - 8:38 h
Tiago Scheuer e Roberto Kovalick
Tiago Scheuer e Roberto Kovalick -

A TV Globo tem passado por diversas mudanças nos últimos dias. Esse cenário acabou favorecendo profissionais como Tiago Scheuer, Roberto Kovalick e César Tralli, que foram promovidos a novos apresentadores de telejornais como Hora 1, Jornal Hoje e Jornal Nacional, respectivamente.

No entanto, parece que nem tudo são flores dentro da empresa. Isso porque, segundo a coluna Canal D do O Dia, a promoção de Scheuer gerou uma crise de ciúmes nos bastidores da Globo-São Paulo, que pode ver em breve mais mudanças, agora envolvendo Sabina Simonato.

Acontece que a escolha do jornalista como sucessor de Kovalick no Hora 1 pegou de surpresa até mesmo a equipe do programa porque Scheuer, que já se despediu do Bom Dia São Paulo, não formava o trio de âncoras eventuais, formado por Marcelo Pereira, que também promovido com as mudanças, César Menezes e Ana Paula Campos.

De acordo com a coluna, muitos colegas de redação não aceitaram muito bem a definição de Scheuer como novo titular do Hora 1, lançado em dezembro de 2014. Ao mesmo tempo, a Globo já prepara mais alterações para os meses que virão.

Novo âncora no Jornal Hoje vai receber um dos maiores salários da TV

A saída de William Bonner do Jornal Nacional desencadeou uma série de mudanças no jornalismo da Globo, incluindo a promoção de Roberto Kovalick para a bancada do Jornal Hoje. O veterano jornalista, que já soma mais de 30 anos de carreira, substituirá César Tralli, agora titular do JN.

Segundo informações de mercado, a mudança veio acompanhada de um reajuste significativo no salário do novo âncora: de cerca de R$ 80 mil mensais no comando do Hora Um, Kovalick passou a receber aproximadamente R$ 120 mil por mês no Jornal Hoje.

A reformulação foi anunciada na segunda-feira, 1º, data em que o Jornal Nacional completou 56 anos. Além da despedida oficial de Bonner, marcada para 3 de novembro, a emissora confirmou outros ajustes: Tiago Scheuer assumirá o Hora Um e Cristiana Sousa Cruz, atual editora-chefe adjunta, ocupará o posto de editora-chefe do JN.

Com vasta experiência como correspondente internacional, repórter em grandes coberturas e apresentador desde 2019 do Hora Um, Kovalick chega ao novo desafio com a missão de manter a credibilidade e a audiência do telejornal vespertino.

Bonner, por sua vez, continuará na Globo em novo projeto: a partir de 2026, dividirá a apresentação do Globo Repórter com Sandra Annenberg.

x