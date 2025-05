Estrelismo? Cauã Reymond fez exigência ao participar de evento global

O ator está evitando polêmicas - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

A participação de Cauã Reymond no especial de 60 anos da TV Globo contou com uma exigência inusitada por parte do ator. Segundo informações do programa ‘Fofocalizando’, do SBT, o artista pediu para evitar contato com a imprensa presente no local.

Intérprete do personagem César no remake da novela Vale Tudo, o famoso não passou pelo tapete azul como os outros colegas e ficou escondido no camarim até sua participação no show, que aconteceu logo após a apresentação da cantora Ivete Sangalo.

A estratégia foi utilizada para blindar a imagem do artista com relação às recentes polêmicas com relação à convivência dele nos bastidores da trama. Ele tem sido acusado de protagonizar discussões com colegas como Bella Campos e Humberto Carrão.

Fofoca de bastidor

Cauã Reymond reagiu a uma fofoca envolvendo seu nome e o de outros colegas de elenco da novela Vale Tudo, da TV Globo, nesta quarta-feira, 30. O ator foi abordado por uma repórter do portal do jornalista Leo Dias e foi questionado sobre um possível movimento dos atores para falar mal dele.

“Surgiram outras confusões. Estão falando que os atores homens também estão querendo se juntar para falar de você. Você está sabendo disso?”, perguntou a jornalista durante o bate papo com o famoso.

Visivelmente desconfortável, Cauã desconversou e falou sobre o ritmo de gravação da trama. “Eu sei que o ritmo de gravação está indo super bem, o especial da Globo foi lindo, fiquei super feliz de participar. E o que posso dizer agora é que preciso subir. Um beijo pra vocês!”, disse ele.

O registro acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas. “Aguentou muito e ainda foi simpático”, disse uma. “Cauã está tão em alta que deveria aumentar o cachê em eventos e publicidade”, afirmou outra.