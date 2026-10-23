Globo tira ‘Quem Ama Cuida’ do ar nesta sexta-feira e muda grade

Siga o A TARDE no Google

Os fãs da novela ‘Quem Ama Cuida’ ficarão sem atualizações da trama na noite desta sexta-feira, 23. A novela das nove não será exibida na TV Globo devido a transmissão do último debate presidencial das eleições de 2026, às 21h20.

Mediado pelo jornalista César Tralli, o debate começará logo após o Jornal Nacional, com a presença dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que disputarão o cargo de Chefe de Estado no domingo, 25.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A alteração na programação da emissora dos Marinho já estava prevista, e a trama de Walcyr Carrasco e Claudia Souto seguirá normalmente no sábado, 24, com os desdobramentos em torno da história da protagonista Adriana, interpretada pela atriz Letícia Colin.

Debate não será exibido apenas na TV

Embora a transmissão principal do debate presidencial aconteça na TV aberta, ele também poderá ser acompanhado pela GloboNews, pelo g1 e pelo Globoplay. Além dos cortes que são compartilhados rapidamente nas redes sociais.

O combate também contará com uma checagem de fatos simultânea realizada pelo projeto Fato ou Fake, mas as correções não serão exibidas ao vivo na tela da TV nem interromperão o confronto. Ela serão publicadas posteriormente na web.