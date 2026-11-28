FESTAS DE VERÃO
Verão em Salvador terá show de Shakira e festa quase todo dia
Programação vai de dezembro a fevereiro com ensaios, sambas e Carnaval
Salvador estará com tudo durante o Verão 2027. A prefeitura da cidade divulgou o calendário de eventos da estação mais badalada do ano na capital baiana, com direito a show internacional da cantora Shakira, sambas, ensaios de verão, festas populares e mais.
Dentre os principais destaques estão os eventos pré-carnaval e o próprio Carnaval, que começará bem mais cedo no próximo ano, logo no começo de fevereiro. Ao todo, serão 12 dias seguidos de folia, com inclusão da Festa de Iemanjá.
A programação oficial do verão começa ainda em 2026, no dia 4 de dezembro, com a Festa de Santa Bárbara, e segue até o dia 10 de fevereiro, com o tradicional Arrastão da Quarta-feira de Cinzas, logo após o Carnaval.
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Confira a lista completa:
- 04/12 – Festa de Santa Bárbara
- 05/12 – Ensaio do Pagod’art
- 06/12 – Ensaio de Verão da Timbalada
- 13/12 – Sarau du Brown
- 18/12 – Ensaios de Verão Raízes (Alex Maxx, Patrulha do Samba e Lu Costa)
- 19/12 – Pagodiggo
- 20/12 – Ensaio de Verão da Timbalada
- 25/12 – Som de Jorge (Filhos de Jorge)
- 30/12 a 03/01 – Virada Salvador
- 03/01 – Ensaio de Verão da Timbalada
- 05/01 – Benção do Olodum
- 06/01 – Show de Shakira
- 07/01 – O Molho – Ensaio do Maridão
- 08/01 – Baile da Santinha
- 10/01 – Sarau du Brown
- 11/01 – A Melhor Segunda (Xanddy Harmonia)
- 12/01 – Benção do Olodum
- 14/01 – Lavagem do Bonfim
- 14/01 – Ensaios de Verão Raízes
- 17/01 – Ensaio de Verão da Timbalada
- 19/01 – Benção do Olodum
- 21/01 – O Molho – Ensaio do Maridão
- 22/01 – Ensaios de Verão Raízes
- 29/01 – Pipoco
- 30/01 – Furdunço
- 31/01 – Fuzuê
- 01/02 – A Melhor Segunda (Xanddy Harmonia)
- 02/02 – Festa de Iemanjá
- 03/02 – Habeas Copos
- 04 a 09/02 – Carnaval
- 10/02 – Arrastão da Quarta-feira de Cinzas