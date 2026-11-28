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Salvador estará com tudo durante o Verão 2027. A prefeitura da cidade divulgou o calendário de eventos da estação mais badalada do ano na capital baiana, com direito a show internacional da cantora Shakira, sambas, ensaios de verão, festas populares e mais.

Dentre os principais destaques estão os eventos pré-carnaval e o próprio Carnaval, que começará bem mais cedo no próximo ano, logo no começo de fevereiro. Ao todo, serão 12 dias seguidos de folia, com inclusão da Festa de Iemanjá.

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A programação oficial do verão começa ainda em 2026, no dia 4 de dezembro, com a Festa de Santa Bárbara, e segue até o dia 10 de fevereiro, com o tradicional Arrastão da Quarta-feira de Cinzas, logo após o Carnaval.

Confira a lista completa: