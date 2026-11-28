A única representante brasileira na lista Best of the World 2027 da National Geographic, Salvador consolida sua posição no cenário turístico internacional. O reconhecimento celebra a potência de sua herança afro-brasileira, a excelência gastronômica e uma programação de eventos agitadíssima, principalmente durante a alta temporada de verão.

Para quem tem apenas um fim de semana na capital baiana, organizar tempo para conhecer um pouco da história, das praias e da gastronomia local é um desafio. Pensando em te ajudar com isso, o A TARDE montou um roteiro para uma viagem de dois dias. A proposta é conseguir explorar cada parada sem pressa para ir até o destino seguinte.

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Dia 1: O berço histórico da cidade e o pôr do sol na Baía de Todos-os-Santos

1 de 7 Pelourinho em Salvador | Foto: Foto: Igor Santos/Secom PMS

2 de 7 Catedral Basílica de Salvador | Foto: Amanda Oliveira

3 de 7 Elevador Lacerda | Foto: Reprodução Site Salvador da Bahia

4 de 7 Interior do Mercado Modelo | Foto: Secom

5 de 7 Museu Cidade da Música da Bahia | Foto: Betto Jr. Secom

6 de 7 Cidade da Música da Bahia | Foto: Betto Jr. Secom

7 de 7 Museu de Arte Moderna da Bahia | Foto: Guia Melhores Destinos

Manhã: Pelourinho e Santo Antônio Além do Carmo

O início da tour por Salvador pode começar pelo Centro Histórico. No sábado pela manhã, as ladeiras da região ainda estão tranquilas e a luz da manhã favorece as fotos nos casarões coloniais.

Inicie o trajeto no Terreiro de Jesus, visitando a Catedral Basílica Primacial de São Salvador, famosa pelos altares em talha dourada e arquitetura jesuítica, e siga caminhando até o Largo do Pelourinho, cenário que ficou eternizado pelas apresentações do Olodum.

Na sequência, suba em direção ao Santo Antônio Além do Carmo. O bairro vizinho mantém a arquitetura histórica, mas com uma atmosfera mais residencial, charmosa e boêmia. Você pode fazer uma pausa em um dos cafés da região, visitar ateliês de artistas locais e admirar a vista privilegiada para a Baía de Todos-os-Santos.

Outras possibilidades de locais clássicos para conhecer no Centro Histórico são a Igreja Nossa Senhora Rosário dos Pretos, a Fundação Casa de Jorge Amado e o Bar do Cravinho.

Almoço: Sabores da culinária baiana

Para o almoço, você pode apostar nos bistrôs contemporâneos do Santo Antônio Além do Carmo, muitos deles com varandas voltadas para o mar.

Outra possibilidade é escolher um dos restaurantes do Pelourinho, que possuem no cardápio clássicos como moqueca de peixe e camarão, bobó e xinxim de galinha.

Tarde e fim de tarde aproveitando a Cidade Baixa e Solar do Unhão

No início da tarde, pegue o Elevador Lacerda para descer até a Praça Maria Felipa, localizada no Comércio. Logo na saída, você pode aproveitar para conhecer o Mercado Modelo para comprar artesanato e lembranças típicas, também tem como visitar como visitar a Galeria Mercado, no subsolo, que conta com exposições de fotos e esculturas sobre a história do lugar.

Após esse passeio, a dica é conhecer o prédio “vizinho” que comporta a Cidade da Música da Bahia, um museu interativo que conta com exposições, exibição de documentários e uma sala especial de demonstração de um set de percussão.

Para encerrar o primeiro dia, siga pela Avenida Contorno até o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), instalado no Solar do Unhão. O pátio externo, de frente para o mar, é um dos pontos mais disputados da cidade para assistir ao pôr do sol.

Serviço:

Catedral Basílica de Salvador

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 9h às 16h30. Domingo das 11h às 15h

terça a sábado, das 9h às 16h30. Domingo das 11h às 15h Entrada: R$ 10 (valor divulgado em março de 2026, no site da prefeitura).

Elevador Lacerda

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 6h30 às 21h30. Sábado – 07h às 21h30 Domingo e feriado – 07 às 21h

Passagem: R$ 0,85 (valor anunciado em janeiro de 2025)

Mercado Modelo

Horário de funcionamento: Segunda à sábado, das 09h às 18h e Dom e feriado 09h às 14h

Segunda à sábado, das 09h às 18h e Dom e feriado 09h às 14h Entrada: gratuito

Cidade da Música da Bahia

Horário de funcionamento: Terça a domingo, das 9h às 17h

Terça a domingo, das 9h às 17h Entrada: R$ 20 (gratuidade dia de quarta-feira)

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM)

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 10h às 18h

terça a domingo, das 10h às 18h Entrada: gratuita

Dia 2: Mar, cultura e boemia na orla

1 de 4 Farol da Barra | Foto: José Simões/Ag A TARDE

2 de 4 Porto da Barra | Foto: Shirley Stolze Ag A Tarde

3 de 4 Largo da Mariquita | Foto: Adilton Venegeroles Ag A Tarde

4 de 4 Casa do Rio Vermelho | Foto: Denisse Salazar AG A TARDE

Manhã: Mergulho no Porto e Farol da Barra

O domingo pede pé na areia. Chegue antes das 8h à Praia do Porto da Barra para garantir um bom lugar na areia e aproveitar as águas calmas e cristalinas antes da praia lotar.

Depois do mergulho, faça uma caminhada leve pelo calçadão até o Farol da Barra (Forte de Santo Antônio da Barra). Além de ser o cartão-postal mais clássico de Salvador, o espaço abriga o Museu Náutico da Bahia, com acervo sobre naufrágios e a história da navegação.

Almoço e tarde no Rio Vermelho

Siga pela orla até o Rio Vermelho, o bairro mais boêmio da capital. Para o almoço, você encontra desde restaurantes especializados em frutos do mar até opções mais variadas.

No meio da tarde, reserve pelo menos uma hora e meia para visitar a Casa do Rio Vermelho, antigo lar de Jorge Amado e Zélia Gattai na Rua Alagoinhas. O memorial interativo revela o cotidiano, o jardim e as memórias afetivas do casal.

Noite para degustar uma boa acarajé e música ao vivo

Para fechar o fim de semana no melhor estilo soteropolitano, caminhe até o Largo de Santana ou o Largo da Mariquita para provar um autêntico acarajé feito na hora nos tabuleiros mais tradicionais da cidade, acompanhado de uma bebida gelada.

O bairro, que conta com vários bares, o Teatro SESI Rio Vermelho e até mesmo casas de show, é uma ótima pedida para todos os públicos.

Dicas para aproveitar ao máximo sua viagem de dois dias para Salvador

O roteiro de viagem considerou sugerir locais próximos para facilitar o seu deslocamento na cidade. Porém, vale a pena investir em carros de aplicativo para se locomover entre os trechos maiores, como Barra ao Rio Vermelho.

Para não passar perrengue, opte por roupas leves e calçados confortáveis e antiderrapantes para caminhar confortavelmente. Não esqueça o óculos escuro e o protetor solar. Além disso, antes de sair da sua hospedagem, não esqueça de consultar com antecedência as localizações.