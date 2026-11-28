ROTEIRO COMPLETO DE 48 HORAS
Roteiro de 2 dias em Salvador: o que não pode faltar na sua viagem
Do Centro Histórico ao pôr do sol no Rio Vermelho, confira um guia roteiro de viagem para Salvador
A única representante brasileira na lista Best of the World 2027 da National Geographic, Salvador consolida sua posição no cenário turístico internacional. O reconhecimento celebra a potência de sua herança afro-brasileira, a excelência gastronômica e uma programação de eventos agitadíssima, principalmente durante a alta temporada de verão.
Para quem tem apenas um fim de semana na capital baiana, organizar tempo para conhecer um pouco da história, das praias e da gastronomia local é um desafio. Pensando em te ajudar com isso, o A TARDE montou um roteiro para uma viagem de dois dias. A proposta é conseguir explorar cada parada sem pressa para ir até o destino seguinte.
Dia 1: O berço histórico da cidade e o pôr do sol na Baía de Todos-os-Santos
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Pelourinho em Salvador |
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Catedral Basílica de Salvador |
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Elevador Lacerda |
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Interior do Mercado Modelo |
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Museu Cidade da Música da Bahia |
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Cidade da Música da Bahia |
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Museu de Arte Moderna da Bahia |
Manhã: Pelourinho e Santo Antônio Além do Carmo
O início da tour por Salvador pode começar pelo Centro Histórico. No sábado pela manhã, as ladeiras da região ainda estão tranquilas e a luz da manhã favorece as fotos nos casarões coloniais.
Inicie o trajeto no Terreiro de Jesus, visitando a Catedral Basílica Primacial de São Salvador, famosa pelos altares em talha dourada e arquitetura jesuítica, e siga caminhando até o Largo do Pelourinho, cenário que ficou eternizado pelas apresentações do Olodum.
Na sequência, suba em direção ao Santo Antônio Além do Carmo. O bairro vizinho mantém a arquitetura histórica, mas com uma atmosfera mais residencial, charmosa e boêmia. Você pode fazer uma pausa em um dos cafés da região, visitar ateliês de artistas locais e admirar a vista privilegiada para a Baía de Todos-os-Santos.
Outras possibilidades de locais clássicos para conhecer no Centro Histórico são a Igreja Nossa Senhora Rosário dos Pretos, a Fundação Casa de Jorge Amado e o Bar do Cravinho.
Almoço: Sabores da culinária baiana
Para o almoço, você pode apostar nos bistrôs contemporâneos do Santo Antônio Além do Carmo, muitos deles com varandas voltadas para o mar.
Outra possibilidade é escolher um dos restaurantes do Pelourinho, que possuem no cardápio clássicos como moqueca de peixe e camarão, bobó e xinxim de galinha.
Tarde e fim de tarde aproveitando a Cidade Baixa e Solar do Unhão
No início da tarde, pegue o Elevador Lacerda para descer até a Praça Maria Felipa, localizada no Comércio. Logo na saída, você pode aproveitar para conhecer o Mercado Modelo para comprar artesanato e lembranças típicas, também tem como visitar como visitar a Galeria Mercado, no subsolo, que conta com exposições de fotos e esculturas sobre a história do lugar.
Após esse passeio, a dica é conhecer o prédio “vizinho” que comporta a Cidade da Música da Bahia, um museu interativo que conta com exposições, exibição de documentários e uma sala especial de demonstração de um set de percussão.
Para encerrar o primeiro dia, siga pela Avenida Contorno até o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), instalado no Solar do Unhão. O pátio externo, de frente para o mar, é um dos pontos mais disputados da cidade para assistir ao pôr do sol.
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Serviço:
Catedral Basílica de Salvador
- Horário de funcionamento: terça a sábado, das 9h às 16h30. Domingo das 11h às 15h
- Entrada: R$ 10 (valor divulgado em março de 2026, no site da prefeitura).
Elevador Lacerda
- Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 6h30 às 21h30. Sábado – 07h às 21h30 Domingo e feriado – 07 às 21h
- Passagem: R$ 0,85 (valor anunciado em janeiro de 2025)
Mercado Modelo
- Horário de funcionamento: Segunda à sábado, das 09h às 18h e Dom e feriado 09h às 14h
- Entrada: gratuito
Cidade da Música da Bahia
- Horário de funcionamento: Terça a domingo, das 9h às 17h
- Entrada: R$ 20 (gratuidade dia de quarta-feira)
Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM)
- Horário de funcionamento: terça a domingo, das 10h às 18h
- Entrada: gratuita
Dia 2: Mar, cultura e boemia na orla
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Farol da Barra |
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Porto da Barra |
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Largo da Mariquita |
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Casa do Rio Vermelho |
Manhã: Mergulho no Porto e Farol da Barra
O domingo pede pé na areia. Chegue antes das 8h à Praia do Porto da Barra para garantir um bom lugar na areia e aproveitar as águas calmas e cristalinas antes da praia lotar.
Depois do mergulho, faça uma caminhada leve pelo calçadão até o Farol da Barra (Forte de Santo Antônio da Barra). Além de ser o cartão-postal mais clássico de Salvador, o espaço abriga o Museu Náutico da Bahia, com acervo sobre naufrágios e a história da navegação.
Almoço e tarde no Rio Vermelho
Siga pela orla até o Rio Vermelho, o bairro mais boêmio da capital. Para o almoço, você encontra desde restaurantes especializados em frutos do mar até opções mais variadas.
No meio da tarde, reserve pelo menos uma hora e meia para visitar a Casa do Rio Vermelho, antigo lar de Jorge Amado e Zélia Gattai na Rua Alagoinhas. O memorial interativo revela o cotidiano, o jardim e as memórias afetivas do casal.
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Noite para degustar uma boa acarajé e música ao vivo
Para fechar o fim de semana no melhor estilo soteropolitano, caminhe até o Largo de Santana ou o Largo da Mariquita para provar um autêntico acarajé feito na hora nos tabuleiros mais tradicionais da cidade, acompanhado de uma bebida gelada.
O bairro, que conta com vários bares, o Teatro SESI Rio Vermelho e até mesmo casas de show, é uma ótima pedida para todos os públicos.
Dicas para aproveitar ao máximo sua viagem de dois dias para Salvador
O roteiro de viagem considerou sugerir locais próximos para facilitar o seu deslocamento na cidade. Porém, vale a pena investir em carros de aplicativo para se locomover entre os trechos maiores, como Barra ao Rio Vermelho.
Para não passar perrengue, opte por roupas leves e calçados confortáveis e antiderrapantes para caminhar confortavelmente. Não esqueça o óculos escuro e o protetor solar. Além disso, antes de sair da sua hospedagem, não esqueça de consultar com antecedência as localizações.