Mapoua ganha liberdade após prisão no Rio de Janeiro | A TARDE

Lili finalmente cantou para a influencer Samara Mapoua, de 30 anos, após ela ser presa por porte ilegal de arma , na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, na última terça-feira, 26. No momento da prisão, a criadora de conteúdo estava acompanhada de cinco amigos dentro de um carro.

Mapoua ganhou a liberdade do presídio neste domingo, 31, após a Justiça aceitar, no sábado, 30, o Habeas Corpus impetrado por sua defesa. De acordo com a coluna Fábia Oliveira, os advogados de Mapoua já haviam tentado a liberação dela, porém o pedido foi negado. Em uma nova tentativa, conseguiram que Samara respondesse ao processo em liberdade.

Entenda o caso

A influencer Mapoua estava dentro de um carro com cinco amigos quando desobedeceu a uma ordem de parada de policiais militares do 22º BPM (Maré), em Bonsucesso. O veículo então fugiu pela Avenida Brasil em direção à Zona Oeste, mas foi alcançado pelos agentes.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma pistola calibre 380 com numeração raspada escondida embaixo de um dos bancos. Quando questionada sobre a posse da arma, a influencer digital assumiu a responsabilidade.