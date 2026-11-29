A combinação do uso adequado de vermífugo com o fornecimento de suplementação alimentar rica em microminerais para ovinos reduziu em 83,4% a carga de ovos de parasitas causadores da verminose nas fezes dos animais.

A descoberta é do estudo coordenado pela Embrapa e por instituições parceiras. A pesquisa realizada com rebanhos de pequenos produtores na região do Sertão do São Francisco nos estados da Bahia e de Pernambuco, também evidenciou redução de 58% na mortalidade dos rebanhos.

Tudo sobre A Tarde Agro em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na pesquisa, com a estratégia aplicada em 100 propriedades rurais de dez municípios:

Juazeiro

Sobradinho

Casa Nova na Bahia;

Afrânio

Cabrobó

Dormentes

Lagoa Grande

Orocó

Petrolina

Santa Maria da Boa Vista em Pernambuco

O protocolo combinou o uso do vermífugo Disefenol 8% (cujo uso não tinha registros na região e, portanto, não havia histórico de resistência dos parasitas) com a suplementação diária de microminerais, para consumo no cocho.

Pesquisa experimental em fazendas baianas

Nas propriedades, o rebanho foi separado em dois grupos experimentais: um deles recebia o tratamento da vermifugação com suplementação e o outro não, para proporcionar uma comparação dos resultados.

Um dos produtores rurais beneficiados pela estratégia foi Moacir José da Silva, da fazenda Lagoa do Meio, situada no distrito de Maçaroca, em Juazeiro (BA).

“Com essa orientação, a mortalidade dos animais aqui na propriedade caiu de 80% a 90%, principalmente no caso das crias. Já houve ano em que perdi 60 animais, entre caprinos e ovinos, por anemia e outros sintomas da verminose”, relata. O agricultor foi um dos beneficiários da primeira fase do projeto Supera São Francisco, por meio do qual a pesquisa foi aplicada, entre os anos 2022 e 2025.

O pesquisador Marcel Teixeira, da área de Sanidade Animal da Embrapa Caprinos e Ovinos (CE), afirma que os resultados da aplicação do protocolo podem ser explicados pelo uso criterioso do vermífugo aliado à suplementação mineral, que fortalece a resiliência dos animais à contaminação pelos parasitas.

“O Disofenol era o melhor que tínhamos no momento, por ser um produto sem histórico de uso na região. Grande parte dos produtos disponíveis no mercado já apresenta registros de resistência nos polos produtivos. E a suplementação entra em uma época seca, de deficiência nutricional, para preparar minimamente o animal para o início das chuvas”, explica.

Teixeira ressalta que a composição da suplementação traz minerais que ajudam na redução de impacto dos sintomas e têm propriedades de combate a parasitas como o Haemonchus contortus, encontrado em 85,9% das amostras das fezes que possuíam ovos de vermes na pesquisa

“A suplementação tem duas coisas essenciais. Primeiro, o ferro: o Haemonchus contortus se alimenta de sangue, causa anemia e o ferro traz um suporte orgânico muito importante. Segundo: a presença do cobre, mineral que tem ação antiparasitária direta”, explica. A suplementação ofertada foi composta também por outros microminerais, como cobalto e manganês, e fornecida aos criadores para o preparo de uma mistura de consumo livre e contínuo dos animais no cocho por 180 dias.

Redução do uso de vermífugos

De acordo com o pesquisador, os resultados da suplementação indicam a possibilidade de , em alguns casos, até mesmo dispensar o uso de vermífugos, especialmente em regiões e contextos onde já são altos os índices de resistência dos parasitas aos medicamentos.

Além de combater os parasitas, a estratégia adotada junto aos produtores no Supera São Francisco fortaleceu a resiliência dos ovinos, o que foi evidenciado pelo aumento dos níveis de volume globular—indicador da porcentagem de hemácias (glóbulos vermelhos) presentes no volume total de sangue do animal—, verificado nas amostras de exames de sangue. O volume dos animais tratados com o protocolo foi de 28,1%, superior ao índice de 24,3% em animais infectados e não tratados, o que demonstra uma redução de anemia em rebanhos que adotaram a estratégia.