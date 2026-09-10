Carro de 50 cm de largura entra para o Guinness como o mais estreito do mundo

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Um carro de apenas 50 cm de largura entrou para o Guinness World Records. O dono, o italiano Andrea Marazzi, transformou um Fiat Panda de 1993 em um veículo elétrico de uma única vaga, considerado agora o carro dirigível mais estreito do mundo.

Marazzi, que trabalha no ferro-velho da família em Bagnolo Cremasco, na Itália, aproveitou o local para desmontar, cortar e reconstruir o carro. O projeto levou cerca de um ano para ser concluído.

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A ideia era transformar um Panda em um carro extremamente estreito, sem que ele deixasse de ser um veículo de verdade. Marazzi chegou a usar o próprio corpo como referência para definir o tamanho.

Ele mediu a largura do tórax antes de começar a cortar o veículo. O resultado foi um carro com apenas 50,20 centímetros de largura, contra cerca de 1,46 metro do Panda original.

Mesmo com a mudança no visual, o projeto preservou grande parte das peças do modelo de 1993. Rodas, portas, teto, partes dos bancos e outros componentes foram reaproveitados e adaptados à nova carroceria.

Veículo levou cerca de um ano para ser concluído - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O carro

Ao olhar para o veículo, de frente, é possível ver que há espaço para apenas um farol. De lado, o Panda continua reconhecível. Já por dentro, o espaço é suficiente para acomodar o motorista, que fica bem apertado.

Marazzi retirou o motor a gasolina original e colocou um pequeno conjunto elétrico alimentado por duas baterias de 12 volts. O carro consegue andar para frente e para trás, frear e esterçar.

A velocidade máxima é de cerca de 15 km/h, e a autonomia chega a aproximadamente 25 km. O carro pesa cerca de 264 kg, tem aproximadamente 3,40 metros de comprimento e 1,45 metro de altura.

A posição do motorista dentro do veículo também precisou ser repensada. O condutor fica praticamente no centro do veículo, em uma cabine feita sob medida.

Além disso, o volante também foi adaptado, assim como a estrutura da carroceria, o chassi e os componentes da direção.

Andrea Marazzi optou por manter as quatro rodas do Panda, mas precisou modificar a estrutura para que elas continuassem funcionando mesmo depois de o carro perder cerca de dois terços da largura original.

Entretanto, o carro não é homologado para circular normalmente em vias públicas. A criação foi feita como um projeto artesanal e para ser apresentada em eventos e exposições.

O carro fez a sua primeira grande aparição no Panda a Pandino, evento italiano dedicado ao modelo da Fiat. Entre centenas de Pandas, o carro de apenas 50 cm de largura acabou sendo o que mais se destacou.