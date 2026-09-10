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GUINNESS WORLD RECORDS

Carro de 50 cm de largura entra para o Guinness como o mais estreito do mundo

Veículo levou cerca de um ano para ser concluído

Edvaldo Sales
Por
Veículo levou cerca de um ano para ser concluído
Veículo levou cerca de um ano para ser concluído - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um carro de apenas 50 cm de largura entrou para o Guinness World Records. O dono, o italiano Andrea Marazzi, transformou um Fiat Panda de 1993 em um veículo elétrico de uma única vaga, considerado agora o carro dirigível mais estreito do mundo.

Marazzi, que trabalha no ferro-velho da família em Bagnolo Cremasco, na Itália, aproveitou o local para desmontar, cortar e reconstruir o carro. O projeto levou cerca de um ano para ser concluído.

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A ideia era transformar um Panda em um carro extremamente estreito, sem que ele deixasse de ser um veículo de verdade. Marazzi chegou a usar o próprio corpo como referência para definir o tamanho.

Ele mediu a largura do tórax antes de começar a cortar o veículo. O resultado foi um carro com apenas 50,20 centímetros de largura, contra cerca de 1,46 metro do Panda original.

Mesmo com a mudança no visual, o projeto preservou grande parte das peças do modelo de 1993. Rodas, portas, teto, partes dos bancos e outros componentes foram reaproveitados e adaptados à nova carroceria.

Veículo levou cerca de um ano para ser concluído
Veículo levou cerca de um ano para ser concluído - Foto: Reprodução | Redes Sociais

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O carro

Ao olhar para o veículo, de frente, é possível ver que há espaço para apenas um farol. De lado, o Panda continua reconhecível. Já por dentro, o espaço é suficiente para acomodar o motorista, que fica bem apertado.

Marazzi retirou o motor a gasolina original e colocou um pequeno conjunto elétrico alimentado por duas baterias de 12 volts. O carro consegue andar para frente e para trás, frear e esterçar.

A velocidade máxima é de cerca de 15 km/h, e a autonomia chega a aproximadamente 25 km. O carro pesa cerca de 264 kg, tem aproximadamente 3,40 metros de comprimento e 1,45 metro de altura.

A posição do motorista dentro do veículo também precisou ser repensada. O condutor fica praticamente no centro do veículo, em uma cabine feita sob medida.

Além disso, o volante também foi adaptado, assim como a estrutura da carroceria, o chassi e os componentes da direção.

Andrea Marazzi optou por manter as quatro rodas do Panda, mas precisou modificar a estrutura para que elas continuassem funcionando mesmo depois de o carro perder cerca de dois terços da largura original.

Entretanto, o carro não é homologado para circular normalmente em vias públicas. A criação foi feita como um projeto artesanal e para ser apresentada em eventos e exposições.

O carro fez a sua primeira grande aparição no Panda a Pandino, evento italiano dedicado ao modelo da Fiat. Entre centenas de Pandas, o carro de apenas 50 cm de largura acabou sendo o que mais se destacou.

Veículo levou cerca de um ano para ser concluído
Veículo levou cerca de um ano para ser concluído - Foto: Reprodução | Redes Sociais
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autos carro Guinness World Records veículo

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