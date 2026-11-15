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RETOMADA

Carros híbridos voltam a pagar IPVA a partir de 2027

Retomada do imposto vai ser gradual, com taxa inicial de 1%

Rodrigo Tardio
Por
Política abrange também veículos movidos a hidrogênio, mas exclui os modelos 100% elétricos.
Política abrange também veículos movidos a hidrogênio, mas exclui os modelos 100% elétricos. - Foto: Reprodução

Proprietários de automóveis híbridos em São Paulo beneficiados pela isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) vão voltar a recolher o tributo a partir de 2027.

A retomada da cobrança vai ser escalonada: a alíquota parte de 1% no ano que vem e avança um ponto percentual a cada exercício, atingindo o patamar cheio de 4% em 2030.

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​O incentivo fiscal permanece válido até 31 de dezembro deste ano para os modelos que atendem aos parâmetros estipulados pelo governo estadual, cujo teto de valor venal em 2026 é de R$ 261.154,45. A política abrange também veículos movidos a hidrogênio, mas exclui os modelos 100% elétricos.

​Impacto financeiro

O modelo gradual evita que o contribuinte arque imediatamente com a alíquota padrão aplicada à frota convencional. Na prática, para um veículo com valor venal de R$ 200 mil, o desembolso vai ser de R$ 2 mil em 2027.

Caso a avaliação de mercado se mantenha estável, o imposto subirá para R$ 4 mil em 2028, R$ 6 mil em 2029 e vai chegar a R$ 8 mil a partir de 2030.

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Critérios técnicos

A dispensa do tributo até o fim de 2026 não contempla qualquer híbrido comercializado no país. Para ter direito ao benefício, o carro precisa combinar motor a combustão flex (movido também a etanol) com propulsor elétrico de potência mínima de 40 kW (cerca de 54 cv), além de bateria com tensão igual ou superior a 150 V e valor venal dentro do limite estabelecido.

​A legislação não exige que o automóvel seja produzido em território paulista — modelos montados em outros estados também são elegíveis, desde que cumpram os requisitos técnicos e de preço.

Com o término do prazo de isenção, o imposto volta a integrar o planejamento de despesas anuais desses motoristas.

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Tags

IPVA política fiscal veículos híbridos

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