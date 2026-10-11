Quer comprar um sedã usado? Veja 5 opções por até R$ 35 mil

Comprar um carro usado com orçamento de até R$ 35 mil exige atenção não apenas ao preço, mas também ao consumo de combustível, ao espaço interno e aos equipamentos disponíveis. No mercado de seminovos e usados, há sedãs de diferentes fabricantes que podem atender quem procura um veículo para a rotina urbana ou para viagens.

Os preços de referência foram consultados em anúncios do Mercado Livre em setembro de 2026 e selecionados pelo Autoesporte. Os valores podem variar conforme a versão, a quilometragem, o estado de conservação e a região.



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1. Fiat Siena Essence 1.6 16V 2011

Com motor mais potente e compartimento de bagagem maior, o Fiat Siena Essence 1.6 16V de 2011 é outra alternativa dentro do limite de preço. Os anúncios consultados indicam valores a partir de R$ 28,8 mil.

O conjunto mecânico desenvolve até 117 cv com etanol e 115 cv com gasolina. O consumo registrado é de 6,5 km/l e 9,5 km/l na cidade, com etanol e gasolina, respectivamente. Na estrada, os números são de 7,7 km/l com etanol e 11,6 km/l com gasolina.

Um dos destaques é o porta-malas de 500 litros. A versão conta com direção hidráulica, computador de bordo, faróis de neblina e travas elétricas. Dependendo da configuração, o veículo também pode ter freios ABS e airbags frontais.

2. Chevrolet Classic Spirit 1.0 2008

O Chevrolet Classic é uma opção para quem prioriza um motor de menor cilindrada e um modelo de proposta mais simples. A versão Spirit de 2008 aparece com preços a partir de R$ 21,5 mil.

O motor 1.0 entrega até 72 cv com etanol e 70 cv com gasolina. O consumo informado é de 7,4 km/l com etanol e 10,4 km/l com gasolina na cidade. Em rodovias, os números chegam a 9,2 km/l e 13 km/l, respectivamente.

O porta-malas tem capacidade para 390 litros. Entre os equipamentos de série estão direção hidráulica, ar quente e desembaçador do vidro traseiro. Ar-condicionado, vidros elétricos e travas elétricas podem aparecer como itens opcionais.

3. Chevrolet Astra Sedan Elegance 2.0 2009

Para quem procura mais desempenho, o Chevrolet Astra Sedan Elegance 2.0 de 2009 aparece na lista com preços a partir de R$ 30 mil.

O motor entrega 128 cv com etanol e 121 cv com gasolina. Segundo os dados levantados, o modelo acelera de zero a 100 km/h em 9,1 segundos.

O consumo é de 6,7 km/l com etanol e 8,7 km/l com gasolina na cidade. Em trajetos rodoviários, as médias informadas são de 10,1 km/l com etanol e 12,9 km/l com gasolina.

O porta-malas comporta 460 litros. A versão Elegance oferece ar-condicionado, airbags frontais, equipamentos elétricos e rodas de liga leve. O sistema de freios ABS, por sua vez, era opcional.

4. Renault Logan Dynamique 1.6 2015

O Renault Logan Dynamique 1.6 de 2015 fecha a seleção com preço de referência a partir de R$ 34,9 mil. Entre os seis modelos, é o mais novo em ano de fabricação.

O motor oferece até 106 cv com etanol e 98 cv com gasolina. Na cidade, o consumo indicado é de 7,3 km/l com etanol e 10,6 km/l com gasolina. Em rodovias, as médias são de 8,7 km/l e 12,5 km/l, respectivamente.

O porta-malas de 510 litros é o maior entre os modelos listados. O Logan também tem entre seus atributos o entre-eixos de 2,64 metros, medida que contribui para o espaço interno.

A versão Dynamique oferece airbags frontais, freios ABS, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, rodas de liga leve, faróis de neblina, comandos multifuncionais no volante, computador de bordo e sistema de áudio com USB e Bluetooth. Alguns exemplares podem incluir central multimídia com GPS, bancos de couro e sensores de estacionamento.

5. Ford Fiesta Sedan Pulse 1.6 2012

O Ford Fiesta Sedan Pulse 1.6 de 2012 aparece com preços a partir de R$ 34,9 mil. O modelo combina motor de 1,6 litro com um porta-malas de 487 litros.

A potência chega a 107 cv com etanol e 102 cv com gasolina. O consumo declarado é de 7,1 km/l com etanol e 9,7 km/l com gasolina na cidade. Na estrada, as médias são de 8,4 km/l e 12,4 km/l, na mesma ordem.

Entre os itens disponíveis estão ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, retrovisores com ajuste elétrico e regulagem de altura do banco do motorista. Airbags e freios ABS dependem da configuração do veículo.