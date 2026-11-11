Renault abre pré-venda da picape Niagara a partir de R$ 139.990 para disputar com Toro e Rampage

Produzida na Argentina, picape intermediária chega ao Brasil com motor 1.3 turbo flex, central multimídia com Gemini e versões para rivalizar com a Fiat Toro.

A Renault abriu ontem a pré-venda da Niagara, picape intermediária produzida na Argentina que chega ao Brasil para disputar espaço com Fiat Toro e Ram Rampage. O preço de lançamento parte de R$ 139.990 na Evolution manual, mas essa versão só chega no início de 2027. As primeiras nas concessionárias, em 23 de novembro, serão as automáticas Evolution e Iconic, oferecidas na pré-venda por R$ 149.990 e R$ 184.990, respectivamente.

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Sem os descontos de lançamento, os preços de tabela são de R$ 154.990 para a Evolution manual, R$ 164.990 para a Evolution automática e R$ 194.990 para a Iconic. As três têm tração dianteira. A pré-venda vai até 22 de novembro, e a Renault prevê test-drives a partir do dia 30. A Outsider, única com tração 4x4, tem estreia prevista para março de 2027.

Dimensões, capacidade de caçamba e conjunto mecânico

Com cabine dupla e construção monobloco, a Niagara retoma a fórmula que a Renault levou ao segmento com a Oroch: uma picape para transportar carga sem abrir mão do conforto no uso familiar. As versões 4x2 medem 4,91 metros de comprimento e têm suspensão traseira independente. A caçamba de 938 litros é a mesma nas Evolution e Iconic, mas a capacidade de carga muda: são 654 kg na Evolution e 601 kg na Iconic. A capacidade de reboque é de até 710 kg, segundo a fabricante.

Todas as versões usam motor 1.3 turbo flex, com torque de 27,5 kgfm (270 Nm). Nas automáticas Evolution e Iconic, o câmbio é de dupla embreagem e seis marchas. A Renault informa médias de 11 km/l na cidade e 12,8 km/l na estrada com gasolina. Com etanol, são 7,5 km/l e 8,8 km/l, respectivamente, no programa de etiquetagem do Inmetro.

Aldo Costa, diretor comercial da Renault no Brasil, resume a proposta do modelo em “robustez para o trabalho, conforto para o dia a dia e economia para qualquer tipo de uso”.

Tecnologias a bordo, inteligência artificial e itens de segurança

A segurança inclui seis airbags em todas as versões. A Evolution automática reúne 19 assistências à condução, enquanto a Iconic chega a 26. Conforme a configuração, o pacote oferece frenagem automática de emergência, correção de trajetória em faixa, controle de velocidade adaptativo com Stop & Go, alerta de ponto cego e câmeras de 360 graus. São recursos de auxílio: não dispensam a atenção nem a atuação do motorista.

Na Evolution, o painel digital tem sete polegadas, e a central multimídia de dez polegadas é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Na Iconic, o painel também passa a dez polegadas, e a central incorpora Google Maps, Google Play e o assistente Gemini, que permite comandos e consultas por voz em linguagem mais natural.

Para quem viaja atrás, a Renault informa 20 centímetros de espaço para os joelhos e encosto com inclinação de 25 graus. Há ainda um compartimento de 36 litros atrás dos bancos traseiros. A Iconic acrescenta ar-condicionado de duas zonas com saídas traseiras, carregador de celular sem fio e ajuste elétrico do banco do motorista. A cobertura anunciada é de até oito anos, condicionada ao plano de revisões na rede autorizada.

O cenário competitivo contra a Fiat Toro e a Ram Rampage

A Toro flex é a rival mais direta das primeiras Niagara a chegar às lojas. A Fiat oferece assistência à condução de série na gama e sistema híbrido leve de 48 volts nas versões Volcano e Ultra flex. Já a Rampage ocupa uma faixa mais alta: a Big Horn 2.2 turbodiesel aparece no configurador da Ram por R$ 230.990.

A Renault começa, portanto, disputando o comprador que procura uma intermediária flex 4x2. A comparação com as versões de tração integral das rivais só se completa com a chegada da Outsider.