Versão de Kwid não será mais vendida no Brasil após invasão chinesa

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Quatro anos depois de ser anunciado e com uma renovação estética na bagagem, o modelo 100% elétrico do Renault Kwid, o E-Tech, deixará de ser vendido no Brasil após 2026. O motivo dessa decisão se dá, principalmente pela “invasão chinesa” que o mercado brasileiro sofreu.

Além disso, a decisão, que pode não parecer fazer sentido, na verdade é válida para os negócios da montadora francesa, já que, a Geely, uma das montadoras chinesas mais ativas no Brasil, comprou 26,4% da Renault do país.

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Modelo já não aparece mais no site da Renault

O modelo hatch compacto elétrico já não aparece mais no site da Renault e, a própria montadora já confirmou que o Kwid E-Tech não será mais importado para o Brasil.

Renault Kwid E-Tech - Foto: Divulgação

Vendas não eram boas

Além do espaço no mercado ter ficado menor, as vendas do modelo também indicavam que o fim do elétrico compacto estava próximo, visto que, nos primeiros quatro meses de 2026, apenas 215 unidades foram vendidas.

No mesmo período, para nível de comparação, o líder da categoria, o BYD Dolphin Mini, garantiu 21.647 emplacamentos.

Saída muda o ranking de mais baratos

A retirada do Kwid E-Tech do mercado brasileiro afeta ainda o ranking de elétricos mais baratos, visto que o francês era o dono do primeiro lugar, custando R$ 99.990.

Agora, a primeira posição passa para o BYD Dolphin Mini, que custa R$ 119.990.

Renault Kwid E-Tech - Foto: Divulgação

Como era o Kwid E-Tech

O Renault Kwid E-Tech desembarcou no Brasil em 2022 e desde sempre foi equipado com um motor elétrico de 65 cv de potência e 11,5 kgfm de torque.

Com esse conjunto, o hatch compacto acelerava de 0 a 100 km/h em 14,6 segundos e atingia uma velocidade máxima de 130 km/h.

Renault Kwid E-Tech - Foto: Divulgação

Autonomia

De acordo com o Inmetro, a pequena bateria de 26,8 kWh fornece uma autonomia de 180 km ao hatch da fabricante francesa.