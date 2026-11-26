Siga o A TARDE no Google

Mais de 600 obras públicas financiadas com recursos federais estão paralisadas na Bahia. A situação começará a ser enfrentada a partir de 2027, com a implantação do Programa Destrava, iniciativa coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que busca viabilizar a conclusão de empreendimentos interrompidos por entraves judiciais ou administrativos.

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) será responsável pela coordenação do comitê estadual do programa, que reunirá instituições dos sistemas de Justiça e de controle, além de representantes das administrações federal, estadual e municipais.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o órgão, a iniciativa tem como prioridade obras nas áreas de saúde e educação, como creches, escolas, hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBS).

A Bahia será o primeiro estado do Norte e Nordeste a receber o programa, que já foi lançado no Rio Grande do Sul.

Implantação do programa

A atuação do TCE-BA na articulação do comitê estadual foi apresentada nesta quinta-feira, 26, durante visita do secretário executivo do Comitê Nacional do Programa Destrava, juiz Richard Pae Kim, ao presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Gildásio Penedo Filho.

Durante o encontro, foi definida a realização de uma reunião preparatória no início de 2027, com as equipes envolvidas, para iniciar o diagnóstico das obras paralisadas e organizar as próximas etapas de implantação da iniciativa na Bahia.

Econtro realizado na presidência do TCE-BA - Foto: Divulgação

Segundo Gildásio Penedo Filho, a participação do tribunal busca contribuir para que estruturas inacabadas sejam transformadas em equipamentos públicos disponíveis à população.

“A Bahia, pela sua dimensão e, sobretudo, pela quantidade de obras paralisadas, precisa desse esforço conjunto. O TCE vai, junto com as demais instituições, articular e empreender os esforços necessários para que essas obras possam sair do papel e alcançarem seu objetivo principal, que é o cumprimento da finalidade pública”, afirmou.

Richard Pae Kim destacou a importância da articulação entre os órgãos estaduais e municipais para superar os entraves que impedem a conclusão dos empreendimentos.

“Sem dúvida, o papel do TCE/BA será importante não só na articulação das instituições aqui do estado, mas também das municipais, para que o programa possa se desenvolver da melhor forma possível a partir de 2027”, acrescentou.

O que é o Programa Destrava?

Criado em fevereiro de 2020 e coordenado pelo CNJ, o Programa Destrava foi retomado e ampliado em 2026. A iniciativa busca construir soluções consensuais e juridicamente seguras para a conclusão de obras públicas paralisadas, canceladas ou inacabadas.

A atuação reúne órgãos de controle, instituições do sistema de Justiça e representantes do Poder Executivo para identificar e superar obstáculos administrativos, financeiros, contratuais, técnicos e jurídicos.

O planejamento nacional para o biênio 2026–2027 prevê a criação de comitês executivos estaduais, que serão responsáveis por aproximar os órgãos envolvidos, dialogar com gestores públicos e acompanhar a situação dos empreendimentos, com o objetivo de encontrar alternativas para viabilizar a retomada das obras.