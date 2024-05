2º dia: julgamento do Caso Joel será retomado nesta terça-feira | A TARDE

O júri popular do caso do menino Joel, que iniciou nesta segunda-feira, 6, será retomado nesta terça-feira, 7, no Fórum Ruy Barbosa, às 8h. No segundo dia, haverá a realização dos debates, ou seja, sustentação da acusação e da defesa (réplica e tréplica, se houver) e em seguida a decisão dos jurados.

Segundo o instituto Odara, que representa a família, o primeiro dia do julgamento começou com a oitiva das testemunhas de acusação: o pai e a irmã do menino Joel, e dois vizinhos que presenciaram a ação policial.

Em seguida, foram ouvidos seis policiais que não estavam presentes no momento do crime, mas foram convocados para testemunhar sobre a conduta profissional de Eraldo Menezes e Alexinaldo Santana, policiais militares que respondem pelo crime.

A audiência foi encerrada à noite com o interrogatório dos réus, que responderam às perguntas da juíza, da acusação e da defesa. Eraldo Menezes, PM responsável por tiro que matou Joel, afirmou que apertou o gatilho da arma após "pisar em algo e escorregar".

Relembre

Joel Conceição Castro, de apenas 10 anos, foi morto no dia 21 de novembro de 2010, atingido por um disparo de arma de fogo enquanto se preparava para dormir no quarto de casa, no bairro Nordeste de Amaralina, em Salvador.



O tiro disparado pelo policial militar Eraldo Menezes - como ficou comprovado em perícia - atravessou a janela do cômodo e atingiu o garoto no rosto. No momento do disparo ele estava sob comando do tenente Alexinaldo Santana, responsável por aquela ação policial.

