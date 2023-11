Ação incentiva inscritos para o segundo dia de prova | A TARDE

Os mais de 300 mil baianos que foram realizar ao segundo dia de povas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), também pudueram contar novamente com uma série de ações do Governo do Estado.

Em Salvador, candidados receberam kits com caneta e água e adesivos com frases motivacionais. "Essa ação que está acontecendo aqui, na verdade, ela começou desde a semana passada. Uma ação que a Secretária Estadual da Educação (SEC) e o Governo do Estado tem feito para mobilizar e motivar os estudantes para fazer o Enem. Nós estamos aqui para recepciona-los, para dizer que nós estamos com eles, para entregar uma garrafa com água, uma caneta, motivar e mobilizar esses estudantes a terem mais tranquilidade na hora de fazer a prova", disse a pofessora e chefe de gabinete da SEC, Rovena Brito, em entrevista ao Portal A TARDE.

Segundo ela, além do kit, os estudantes também tem a gratuidade no metrô. As ações tambem acontecem no interior, onde estudantes têm acesso a transporte e kit lanche. As ações fazem parte do projeto “Tô com Você no ENEM". "Aqui em Salvador, a gente está entregando uma caneta, água, adesivo de motivação não só nas escolas, mas também na estação de metrô", disse.

Os portões foram abertos às 12h e fechado às 13h deste domingo. Em todo o estado, são 857 locais de prova e 11.010 salas de aplicação.