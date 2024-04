Homem é executado a tiros no bairro de Pernambués | A TARDE

Um homem foi morto a tiros na tarde de quarta-feira, 10, no bairro de Pernambués, em Salvador. O caso aconteceu na Rua XV de Abril.

Leia também:

>> Após ser preso, "Wolverine" confessa participação em morte de policial

>> Turista francês é esfaqueado oito vezes dentro de ônibus na Bahia

Segundo as informações da Polícia Militar, pms da 1ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar a ocorrência envolvendo disparo de arma de fogo. Ao chegar no local, os agentes encontraram um homem atingido pelos disparos. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento de Urgência Móvel (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Civil, que investiga as circunstâncias e a autoria do crime, e aguarda resposta.