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O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) combateu 1.295 incêndios florestais em 133 municípios baianos durante os primeiros 150 dias da Operação Florestal. A mobilização, que chegou a esta marca nesta quinta-feira, 26, também realizou 1.879 orientações preventivas em diferentes regiões do estado.

A operação ocorre durante o período de seca e sob os efeitos do El Niño, fenômeno que provoca pontos de chuvas e elevar as temperaturas. Para reforçar as ações de prevenção e combate, o Governo da Bahia investiu R$ 41,2 milhões.

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Atualmente, a mobilização conta com 136 bombeiros e 40 viaturas. Seis bases florestais de resposta rápida foram ativadas em:

Juazeiro,

Barreiras,

Bom Jesus da Lapa,

Lençóis,

Vitória da Conquista,

Porto Seguro.

Operação ocorre durante o período de seca e sob os efeitos do El Niño - Foto: Divulgação | CBMBA

Operação conta com aeronaves para combater incêndios

As equipes também utilizam quatro aeronaves do modelo Air Tractor, que auxiliam no combate às chamas em áreas de difícil acesso. Os aviões realizam lançamentos de água para reduzir a intensidade do fogo e dar mais segurança aos bombeiros que atuam em solo.

Além disso, dois helicópteros são utilizados para transportar profissionais a locais estratégicos. As aeronaves contam com o dispositivo Bambi Bucket, equipamento semelhante a um balde flexível que permite o lançamento de água sobre os focos de incêndio.

Entre os municípios que registraram incêndios de grandes proporções em 2026 estão:

Barra,

Formosa do Rio Preto,

Luís Eduardo Magalhães,

Mansidão,

Lençóis, na região do Parque Nacional da Chapada Diamantina,

Gentio do Ouro.

Saiba como evitar incêndios florestais

O Corpo de Bombeiros orienta a população a evitar queimadas e o uso de fogo para limpeza de terrenos. Também é recomendado apagar completamente fogueiras após o uso e não descartar pontas de cigarro em áreas de vegetação ou às margens de rodovias.

A corporação ainda alerta para que não seja realizada a queima de lixo e que focos de incêndio sejam comunicados às autoridades.

Em situações de incêndio, a população deve manter distância das chamas, evitar áreas com fumaça e procurar um local seguro. A orientação é não tentar combater o fogo sem condições adequadas.

As ocorrências podem ser comunicadas ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.