Exames de prevenção ao retinoblastoma serão oferecidos por Instituto

Instituto de Cegos da Bahia oferece 120 atendimentos gratuitos para prevenção de retinoblastoma, neste próximo sábado (21) - Foto: Divulgação

A ação promovida pelo Instituto de Cegos da Bahia, oferece atendimentos gratuitos para prevenção de retinoblastoma, neste próximo sábado, 21, a partir das e tem a parceria da campanha “De olho nos olhinhos” de Tiago Leifert e Daiana Garbin.

O exames contemplam crianças de 0 a 3 anos, para realização de consultas preventivas contra o retinoblastoma, um tipo raro de câncer ocular, que afeta principalmente crianças com menos de cinco anos de idade. Embora seja uma doença grave, com o diagnóstico precoce, as chances de cura são significativamente altas, atingindo até 95% dos casos.

O dia 18 de setembro foi instituído como o Dia Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma, devido a carência de informação e o desconhecimento dos sinais e sintomas da doença que podem atrasar o diagnóstico, comprometendo as possibilidades de um tratamento eficaz.

A ação acontece no sábado, 21, a partir das 7h, na sede do Instituto de Cegos da Bahia, localizada no Barbalho.

O agendamento deve ser feito através do número (71) 3242-1073 e terá capacidade para cerca de 120 atendimentos. A ação é conjunta entre o Instituto de Cegos da Bahia, a Sociedade de Oftalmologia da Bahia - SOFBA e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia – CBO.

Segundo Dra. Fátima Neri, médica oftalmologista e coordenadora de saúde do Instituto de Cegos da Bahia, é importante que os pais e/ou responsáveis estejam sempre atentos aos sinais da retinoblastoma. “Um dos mais comuns é o reflexo pupilar branco, também conhecido como “reflexo do olho de gato” ou leucocoria, que pode ser observado em fotos tiradas com flash. Outros sintomas incluem o estrabismo (olhos desalinhados), vermelhidão ou inchaço no olho, pupilas de tamanhos diferentes e visão diminuída ou borrada.

A detecção precoce desses sinais é crucial para o sucesso do tratamento. A doença é descoberta durante exames de rotina no pediatra ou no oftalmologista, através de exames como ultrassonografia ocular e ressonância magnética”, disse a especialista.



A Drª também recomenda a realização do teste do olhinho na maternidade, logo após o nascimento do bebê, e a realização de consulta com o oftalmologista para o exame completo (mapeamento de Retina) até o sexto mês de vida. Este teste simples e indolor pode detectar precocemente o retinoblastoma e outras doenças oculares.

O Instituto, que é referência na área da saúde ocular, seguirá com a campanha de arrecadação para ampliação da sua estrutura física, passando pela expansão do meio digital, de seus projetos e da sua capacidade de atendimento. A sociedade em geral, pessoas físicas e jurídicas, associações e entes públicos podem doar ou adotar um espaço da instituição, contribuindo com sua ampliação. Os interessados em fazer parte dessa rede de solidariedade podem doar acessando o site www.institutodecegosdabahia.org.br/doeagora ou através da chave PIX que é (71) 98817-3193. Para demais esclarecimentos, é possível entrar em contato com a equipe do ICB pelo WhatsApp, que é o mesmo número do PIX, através do e-mail: [email protected], ou pela página do instituto no Instagram, @institutodecegosdabahia.