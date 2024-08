Foto expõe marcas de espancamento contra delegada encontrada morta

Imagem mostra machucado sofrido pela delegada Patrícia - Foto: Reprodução/Leitor Portal MASSA!

Antes de ser encontrada morta dentro do próprio carro, a delegada Patricia Neves Jackes Aires, da Polícia Civil da Bahia (PC-BA), viveu uma vida regada à agressão psicológica e física. É o que tem afirmado parentes e amigos da vítima. Um desses momentos chegou a ser registrado por ela.

O Portal MASSA! obteve uma foto do rosto da policial, que estava lotada no plantão da Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus. A imagem mostra parte da sobrancelha esquerda de Patrícia costurada, além do olho esquerdo inchado e roxo; veja foto abaixo:

Imagem mostra machucado sofrido pela delegada Patrícia | Foto: Reprodução/Leitor Portal MASSA!

Hematomas por quedas em escada também apareciam constantemente no corpo da delegada.



Fontes ligadas à vítima afirmaram em contato com a reportagem que ela pediu medida protetiva contra o suspeito Tancredo Neves Feliciano de Arruda, preso pelo caso, mas pretendia selar um novo laço com ele ainda nesta semana.

Relembre o caso

Mulher foi encontrada morta na madrugada deste domingo (11) | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Patricia Jackes foi encontrada morta na manhã de domingo, 11, na rodovia BR-324, em trecho próximo ao município de São Sebastião do Passé, no banco de carona.



A primeira versão, contada pela companheira da vítima, Tancredo Neves Feliciano de Arruda, era de que os dois haviam sido sequestrados. No entanto, contradições em seu depoimento levantaram a suspeitas e ele acabou sendo autuado em flagrante pelo crime de feminicídio.

Após a necrópsia, o corpo de Patrícia segue para Recife, em Pernambuco, onde será sepultado no cemitério Bosque da Paz, em Paulista, na região metropolitana.