BAHIA
Inmet emite alerta laranja para baixa umidade em 32 cidades da Bahia
Condição pode provocar ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz
O alerta de baixa umidade deve atingir 32 municípios do oeste da Bahia e do Vale do São Francisco entre domingo, 30 e segunda-feira, 31. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é classificado como laranja, de perigo.
Entre as cidades incluídas na previsão estão Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Xique-Xique. Nesses locais, a umidade relativa do ar pode ficar entre 20% e 12%.
A condição pode causar ressecamento da pele e provocar desconforto nos olhos, na boca e no nariz. Por isso, o Inmet recomenda que a população aumente a ingestão de água, evite atividades físicas e reduza a exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia. O órgão também orienta o uso de hidratantes para a pele e de umidificadores de ar.
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Municípios sob alerta
Oeste e Vale do São Francisco:
- Angical
- Baianópolis
- Barra
- Barreiras
- Brejolândia
- Buritirama
- Campo Alegre de Lourdes
- Canápolis
- Casa Nova
- Catolândia
- Cocos
- Coribe
- Correntina
- Formosa do Rio Preto
- Itaguaçu da Bahia
- Jaborandi
- Luís Eduardo Magalhães
- Mansidão
- Muquém do São Francisco
- Pilão Arcado
- Remanso
- Riachão das Neves
- Santa Maria da Vitória
- Santana
- Santa Rita de Cássia
- São Desidério
- Sento Sé
- Serra Dourada
- Tabocas do Brejo Velho
- Wanderley
- Xique-Xique
Além da baixa umidade, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) chamou atenção para a intensidade da radiação ultravioleta na Bahia no domingo, 30.
A previsão aponta IUV entre 9 e 11 nos próximos dias, principalmente em razão do tempo seco e da pouca presença de nuvens. Pela classificação adotada pelo Inema, índices de 8 a 10 são considerados muito altos, enquanto o nível 11 representa intensidade extrema.
O índice de radiação ultravioleta indica a intensidade dos raios UV que alcançam a superfície da Terra.