Inmet emite alerta laranja para baixa umidade em 32 cidades da Bahia

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O alerta de baixa umidade deve atingir 32 municípios do oeste da Bahia e do Vale do São Francisco entre domingo, 30 e segunda-feira, 31. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é classificado como laranja, de perigo.

Entre as cidades incluídas na previsão estão Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Xique-Xique. Nesses locais, a umidade relativa do ar pode ficar entre 20% e 12%.

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A condição pode causar ressecamento da pele e provocar desconforto nos olhos, na boca e no nariz. Por isso, o Inmet recomenda que a população aumente a ingestão de água, evite atividades físicas e reduza a exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia. O órgão também orienta o uso de hidratantes para a pele e de umidificadores de ar.

Municípios sob alerta

Oeste e Vale do São Francisco:

Angical

Baianópolis

Barra

Barreiras

Brejolândia

Buritirama

Campo Alegre de Lourdes

Canápolis

Casa Nova

Catolândia

Cocos

Coribe

Correntina

Formosa do Rio Preto

Itaguaçu da Bahia

Jaborandi

Luís Eduardo Magalhães

Mansidão

Muquém do São Francisco

Pilão Arcado

Remanso

Riachão das Neves

Santa Maria da Vitória

Santana

Santa Rita de Cássia

São Desidério

Sento Sé

Serra Dourada

Tabocas do Brejo Velho

Wanderley

Xique-Xique

Além da baixa umidade, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) chamou atenção para a intensidade da radiação ultravioleta na Bahia no domingo, 30.

A previsão aponta IUV entre 9 e 11 nos próximos dias, principalmente em razão do tempo seco e da pouca presença de nuvens. Pela classificação adotada pelo Inema, índices de 8 a 10 são considerados muito altos, enquanto o nível 11 representa intensidade extrema.

O índice de radiação ultravioleta indica a intensidade dos raios UV que alcançam a superfície da Terra.