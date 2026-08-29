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Inmet emite alerta laranja para baixa umidade em 32 cidades da Bahia

Condição pode provocar ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz

Luan Julião
Por
Aviso de perigo foi emitido pelo Inmet para 32 municípios baianos
Aviso de perigo foi emitido pelo Inmet para 32 municípios baianos - Foto: Arquivo pessoal

O alerta de baixa umidade deve atingir 32 municípios do oeste da Bahia e do Vale do São Francisco entre domingo, 30 e segunda-feira, 31. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é classificado como laranja, de perigo.

Entre as cidades incluídas na previsão estão Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Xique-Xique. Nesses locais, a umidade relativa do ar pode ficar entre 20% e 12%.

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A condição pode causar ressecamento da pele e provocar desconforto nos olhos, na boca e no nariz. Por isso, o Inmet recomenda que a população aumente a ingestão de água, evite atividades físicas e reduza a exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia. O órgão também orienta o uso de hidratantes para a pele e de umidificadores de ar.

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Municípios sob alerta

Oeste e Vale do São Francisco:

  • Angical
  • Baianópolis
  • Barra
  • Barreiras
  • Brejolândia
  • Buritirama
  • Campo Alegre de Lourdes
  • Canápolis
  • Casa Nova
  • Catolândia
  • Cocos
  • Coribe
  • Correntina
  • Formosa do Rio Preto
  • Itaguaçu da Bahia
  • Jaborandi
  • Luís Eduardo Magalhães
  • Mansidão
  • Muquém do São Francisco
  • Pilão Arcado
  • Remanso
  • Riachão das Neves
  • Santa Maria da Vitória
  • Santana
  • Santa Rita de Cássia
  • São Desidério
  • Sento Sé
  • Serra Dourada
  • Tabocas do Brejo Velho
  • Wanderley
  • Xique-Xique

Além da baixa umidade, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) chamou atenção para a intensidade da radiação ultravioleta na Bahia no domingo, 30.

A previsão aponta IUV entre 9 e 11 nos próximos dias, principalmente em razão do tempo seco e da pouca presença de nuvens. Pela classificação adotada pelo Inema, índices de 8 a 10 são considerados muito altos, enquanto o nível 11 representa intensidade extrema.

O índice de radiação ultravioleta indica a intensidade dos raios UV que alcançam a superfície da Terra.

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Inmet radiação ultravioleta vale do são francisco

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