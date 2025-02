Onda de calor: Salvador registra temperatura mais quente do ano

Salvador registra maior temperatura no ano - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

A onda de calor que vem assolando o país inteiro ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira, 19, quando Salvador registrou a maior temperatura no ano.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador, Codesal, a maior temperatura do ano foi de 35,8°C registrada às 14 horas na Base Naval de Aratu. Além dessa, o estado registrou 35,7°C, no dia 3 de fevereiro, em Itapuã, 34,4°C em Euclides da Cunha, e várias outras cidades beirando os 34°.

Nesse período, vale lembrar de sempre se manter hidratado, evitar exposição contínua ao sol e se alimentar com coisas ricas em água, como frutas e verduras.

Além disso, deve-se ficar de olho nos gastos com energia, pois, nesses momentos, levamos mais em conta o conforto do que a conta de luz. Entre as medidas que podem ser tomadas para reduzir os gastos nesse período, estão: regular o uso do ar-condicionado e dar preferência ao ventilador, sempre que possível.