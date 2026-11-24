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O secretário estadual de Comunicação (Secom), Luciano Suedde, lamentou na manhã desta terça-feira, 24, a morte do jornalista e sindicalista Emanoel Souza de Jesus. Em nota divulgada à imprensa, o Secom mencionou a trajetória do profissional na comunicação baiana.

“Com uma trajetória marcada pela defesa dos direitos dos trabalhadores, Emanoel também deu importantes contribuições à comunicação na Bahia, especialmente por sua atuação como membro do Conselho Estadual de Comunicação Social, espaço de diálogo e participação da sociedade na construção das políticas públicas de comunicação”, comentou Suedde.

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O jornalista Emanoel de Jesus morreu na última segunda, 23, aos 65 anos, em decorrência de um câncer. O velório será realizado nesta terça-feira, 24, a partir das 12h, no Cemitério Campo Santo, em Salvador. O sepultamento está previsto para as 16h.

Por fim, o titular da Secom se solidarizou com os amigos e familiares do sindicalista após a perda.“Neste momento de dor e despedida, manifesto minha solidariedade aos familiares, amigos, colegas jornalistas e companheiros de militância sindical”, concluiu.

Quem era Emanoel Souza de Jesus?

Associado ao Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba) e ex-dirigente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, Emanoel Souza de Jesus era natural de Salvador e formado em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom-UFBA) e também em Economia.

No âmbito profissional, Emanoel teve a seguinte trajetória: