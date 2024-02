Suspeitos de matar casal após corrida por aplicativo são presos | A TARDE

Dois homens acusados de matar o motorista de aplicativo José Carlos Faustino de Souza, 46 anos, e sua companheira Daiane de Jesus Santos de Almeida, 27 anos, em dezembro de 2023, em Teixeira de Freitas, foram presos nesta quinta-feira, 8. Os dois foram assassinados após aceitarem uma corrida por aplicativo.

O mandado de prisão foi cumprido por policiais da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Teixeira de Freitas). A investigação começou com o desaparecimento do casal, que foi encontrado no dia 13 em uma plantação de eucalipto na zona rural do município.

José e Daiane tinham perfurações de arma de fogo. Eles estavam lado a lado, em estado de decomposição.

“Após a investigação, foi solicitada a prisão temporária dos acusados, que tiveram o mandado cumprido. Ainda estamos realizando diligências no intuito de identificar a motivação e outros possíveis envolvidos no crime”, explicou o coordenador regional, delegado Moisés Damasceno.

A dupla segue custodiada, à disposição do Poder Judiciário.

O desaparecimento

Segundo familiares do casal, José Carlos trabalhava como motorista por aplicativo, mas também costumava aceitar chamadas à parte.

No domingo, ele aceitou uma corrida em uma área afastada da zona urbana de Teixeira de Freitas, conhecida como Comunidade da Palha, e levou a esposa. Desde então, os familiares não conseguiam mais entrar em contato com eles.

Os corpos foram achados nesta localidade onde a corrida foi solicitada.