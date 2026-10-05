Temporada de cruzeiros na Bahia deve atrair 179 mil turistas

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A temporada de cruzeiros marítimos 2026/2027 na Bahia vai iniciar na próxima quarta-feira, 7, e até 9 de abril deve atrair 48 embarcações com mais de 179 mil turistas para os portos de Salvador e Ilhéus.

O primeiro navio a chegar à capital baiana será o World Odyssey, da Star Ship, com cerca de 600 passageiros, com previsão de ancoragem às 8h.

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A temporada de cruzeiros movimenta uma cadeia de atividades que vai além da operação portuária. Comércio, bares e restaurantes, transporte, hotelaria, turismo e serviços estão entre os setores impactados positivamente pela circulação de passageiros e tripulantes nas cidades que integram as rotas.

A recepção aos passageiros e tripulantes é organizada pela Autoridade Portuária Federal (Codeba) em parceria com o Governo do Estado, as prefeituras e a Contermas - Terminal Marítimo, que conta com:

Estacionamento;

equipamentos para controle de passageiros e bagagens;

detectores de metais;

raio X;

sistemas de segurança;

controle de acesso;

reforço da segurança nas áreas portuária e urbana;

ações de receptivo.

Temporada de cruzeiros anterior

Durante a temporada 2025/2026, R$ 4,76 bilhões foram injetados na economia brasileira. Desse total, R$ 2 bilhões foram gerados pelos gastos de passageiros e tripulantes nas cidades de embarque, desembarque e trânsito.

A atividade também gerou 64.529 mil postos de trabalho, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV), levantados em parceria com a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (CLIA Brasil).