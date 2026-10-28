Anvisa recolhe remédios usados nos tratamentos de câncer; veja quais

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eja quA Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recolheu novos lotes de medicamentos nesta quarta-feira, 28. De acordo com a medida publicada no Diário Oficial da União (DOU), remédios usados no tratamento de diferentes tipos de câncer foram retirados de circulação.

São eles Simbeva e Abevmy, indicados para o tratamento de câncer metastático. Eles apresentaram resultados fora das especificações recomendadas pela Anvisa, durante testes de endotoxinas bacterianas.

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A Solução de Ringer com Lactato, medicamento injetável utilizado para reidratação do organismo, também foi recolhida pelos agentes, devido a presença de partículas escuras de diferentes tamanhos em suspensão no conteúdo das bolsas.

Medicamento oncológico e solução - Foto: Reprodução

Além do recolhimento dos lotes que apresentaram irregularidades, a Anvisa ainda determinou a suspensão da comercialização, distribuição, exportação e do uso. A indicação é que os pacientes joguem fora os produtos contaminados.