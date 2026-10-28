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MEDICAMENTOS RECOLHIDOS

Anvisa recolhe remédios usados nos tratamentos de câncer; veja quais

Solução para reidratação também foi retirada de circulação

Franciely Gomes
Por
| Atualizada em
Medicamentos são utilizados para tratamento de eiversos tipos de câncer
Medicamentos são utilizados para tratamento de eiversos tipos de câncer - Foto: Ilustratativa | Freepik

eja quA Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recolheu novos lotes de medicamentos nesta quarta-feira, 28. De acordo com a medida publicada no Diário Oficial da União (DOU), remédios usados no tratamento de diferentes tipos de câncer foram retirados de circulação.

São eles Simbeva e Abevmy, indicados para o tratamento de câncer metastático. Eles apresentaram resultados fora das especificações recomendadas pela Anvisa, durante testes de endotoxinas bacterianas.

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A Solução de Ringer com Lactato, medicamento injetável utilizado para reidratação do organismo, também foi recolhida pelos agentes, devido a presença de partículas escuras de diferentes tamanhos em suspensão no conteúdo das bolsas.

Medicamento oncológico e solução
Medicamento oncológico e solução - Foto: Reprodução

Além do recolhimento dos lotes que apresentaram irregularidades, a Anvisa ainda determinou a suspensão da comercialização, distribuição, exportação e do uso. A indicação é que os pacientes joguem fora os produtos contaminados.

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anvisa Câncer Saúde

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