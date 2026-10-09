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Chilli Beans enfrenta dívida de quase R$ 100 milhões e se aproxima de crise grave

Empresa vai apostar em lançamentos para tentar terminar o ano bem

Edvaldo Sales
Por
Empresa vai apostar em lançamentos para tentar terminar o ano bem
Empresa vai apostar em lançamentos para tentar terminar o ano bem - Foto: Divulgação

A Chilli Beans tem uma dívida de R$ 89 milhões em debêntures, que são títulos de dívida emitidos por empresas para conseguir dinheiro emprestado de investidores, e ganhou um prazo para renegociá-la.

Os credores aprovaram, em assembleia realizada na última sexta-feira, 2, a suspensão temporária dos efeitos do vencimento antecipado, dando à companhia até 26 de outubro para concluir as negociações sobre as parcelas vencidas.

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Além disso, a empresa negocia com bancos credores para alongar os prazos de pagamento e reduzir os juros. É o último passo antes de uma eventual recuperação judicial.

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Por que a dívida da Chilli Beans teve o vencimento antecipado declarado?

A decisão ocorre após a Vert Securitizadora declarar, em 30 de setembro, o vencimento antecipado da operação e estabelecer três dias úteis para a quitação.

Segundo o NeoFeed, a medida foi motivada pelo não pagamento de parcelas de julho e agosto, que somavam R$ 16,5 milhões, mesmo após uma prorrogação do prazo para 25 de setembro.

As condições originais da debênture ligada à Chilli Beans

A debênture, de R$ 100 milhões, foi emitida em fevereiro de 2025 pela Mustang 25 Participações, holding que controla a Chilli Beans. O vencimento original estava previsto para janeiro de 2029, com remuneração de CDI mais 3,9% ao ano. Caito Maia, fundador da rede, é avalista da operação.

Ele, ao lado de André Dela Togna, que assumiu neste mês o cargo de vice-presidente, conduzem as tratativas.

Negociação em meio a dificuldades financeiras

A renegociação ocorre em meio às dificuldades financeiras. De acordo com os documentos da emissão de debêntures, a dívida bruta da companhia passou de R$ 216 milhões em 2023 para R$ 290 milhões em 2024.

No mercado, estima-se que o endividamento esteja próximo de R$ 600 milhões no fim de 2025.

Chilli Beans passa por reorganização de franquias

Em paralelo, a Chilli Beans reorganiza parte da rede de franquias, com transferências de lojas entre operadores.

A empresa disse que algumas dessas operações registraram crescimento nas vendas. Uma franqueada que já operava duas lojas em Aracaju adquiriu outros oito pontos em Maceió, Arapiraca e Praia do Francês, em Alagoas.

Ainda de acordo com a companhia, as vendas dessa operação cresceram 32% em um ano. Em São José do Rio Preto, no interior paulista, um franqueado com 32 lojas registrou avanço de 12%.

Em Goiânia e Aparecida de Goiânia, o franqueado Ferdinando Marinho Firmino assumiu quatro lojas há três meses e relata aumento de 18% nas vendas.

“Enchemos a loja de produto, trabalhamos no treinamento do time e vimos as vendas crescerem”, afirmou.

Estratégia da Chilli Beans para aumentar as vendas no fim do ano

A empresa também aposta em lançamentos para movimentar as vendas no fim do ano e no verão. Entre eles está a coleção Rock Fellas, com óculos e relógios inspirados em Guns N’ Roses, Charlie Brown Jr. e Cazuza.

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Chilli Beans crise financeira economia empresa

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