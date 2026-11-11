Defesa Civil faz recomendação sobre alimentos e água para 3 dias; saiba o que guardar

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Uma recomendação da Defesa Civil Nacional para que famílias mantenham um kit de emergência com alimentos, água potável e medicamentos para até 72 horas chamou a atenção dos internautas e levantou questionamentos sobre um possível risco no País.

A publicação, que ganhou repercussão nas redes sociais, provocou dúvidas sobre a existência de algum alerta específico, principalmente em meio aos episódios de chuvas intensas registrados no fim de semana. No entanto, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional esclareceu que a orientação tem caráter preventivo e não está relacionada a uma ameaça extraordinária.

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Segundo a pasta, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) divulga regularmente recomendações de autoproteção para diferentes situações de emergência. Entre elas está a organização de um kit doméstico para atender às necessidades básicas dos moradores durante os primeiros dias de um desastre.

Em esclarecimento, o ministério destacou que a recomendação não representa uma determinação para a formação de estoques extraordinários, tampouco decorre de um alerta nacional vigente.

A própria Defesa Civil também respondeu às especulações nos comentários da publicação. "Não existe nada de misterioso no ar ou alguma invasão alienígena! Postamos conteúdos sobre prevenção todos os dias aqui no nosso perfil (...) Fiquem tranquilos!", escreveu o órgão.

Por que o kit deve ser suficiente para 72 horas?



O período de três dias foi estabelecido como uma referência para que os moradores consigam atender às necessidades básicas enquanto aguardam a chegada das equipes de socorro ou a normalização dos serviços.

Em situações como enchentes, deslizamentos e tempestades severas, estradas podem ficar bloqueadas e dificultar o acesso a determinadas localidades. Com isso, o atendimento às vítimas e o fornecimento de serviços essenciais podem sofrer atrasos.

A recomendação também está alinhada a práticas internacionais de preparação para emergências. A proposta é que as famílias tenham condições de se manter temporariamente sem depender exclusivamente da assistência imediata do poder público.

"Falar de kit de emergência não é sinal de perigo, é sinal de que prevenir faz parte da rotina", afirmou a Defesa Civil.

Algum desastre está previsto no Brasil?



Em esclarecimento divulgado após a repercussão, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reforçou que a orientação não está relacionada a nenhum alerta nacional ou previsão de interrupção generalizada dos serviços públicos e do abastecimento.

A pasta também explicou que a recomendação de organizar um kit doméstico não é novidade. A Defesa Civil Nacional já havia publicado orientações semelhantes nos dias 16 e 29 de março e em 3 de abril deste ano.

A repercussão ocorreu em meio ao monitoramento de condições meteorológicas adversas na Região Sul. Santa Catarina e Rio Grande do Sul registraram tempestades e tornados, enquanto o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para eventos climáticos extremos na região.

No entanto, o governo não estabeleceu relação entre esses episódios e a recomendação geral para que as famílias organizem seus kits de emergência.

O que deve ter no kit de emergência?



Confira a lista de itens recomendados pela Defesa Civil Nacional:

Água potável: dois litros por pessoa a cada dia, totalizando seis litros por morador para três dias.

dois litros por pessoa a cada dia, totalizando seis litros por morador para três dias. Alimentos não perecíveis: frutas secas, barras de cereais, biscoitos e alimentos enlatados.

frutas secas, barras de cereais, biscoitos e alimentos enlatados. Utensílios: pratos e copos descartáveis, talheres, abridor de latas, papel-toalha e sabão.

pratos e copos descartáveis, talheres, abridor de latas, papel-toalha e sabão. Primeiros socorros e medicamentos: remédios de uso contínuo, cópias das receitas médicas, álcool em gel e equipamentos médicos com baterias e carregadores, como medidores de glicose.

remédios de uso contínuo, cópias das receitas médicas, álcool em gel e equipamentos médicos com baterias e carregadores, como medidores de glicose. Higiene pessoal: itens de banho, escova de dentes, creme dental, absorventes e papel higiênico.

itens de banho, escova de dentes, creme dental, absorventes e papel higiênico. Roupas: algumas mudas de roupa e calçados confortáveis. Em regiões frias, também é indicado separar casacos.

algumas mudas de roupa e calçados confortáveis. Em regiões frias, também é indicado separar casacos. Eletrônicos: rádio AM/FM, lanternas, pilhas extras, carregador de celular e bateria portátil (power bank). As pilhas devem ser guardadas separadamente.

rádio AM/FM, lanternas, pilhas extras, carregador de celular e bateria portátil (power bank). As pilhas devem ser guardadas separadamente. Documentos: documentos pessoais, contatos importantes, dinheiro em espécie e outros registros, como escrituras de imóveis, protegidos em uma pasta impermeável.

documentos pessoais, contatos importantes, dinheiro em espécie e outros registros, como escrituras de imóveis, protegidos em uma pasta impermeável. Outros itens: sacolas plásticas para proteger objetos contra umidade ou sujeira.

Famílias com bebês e crianças devem separar os produtos necessários para atender às necessidades dos pequenos. Quem tem animais de estimação também precisa incluir água, alimentos e itens de cuidado dos pets.

Como organizar e conservar o kit?

A orientação é reunir os materiais em uma mochila ou recipiente de fácil acesso, que possa ser transportado rapidamente caso seja necessário deixar a residência.

A Defesa Civil recomenda que os itens sejam conferidos a cada seis meses, com atenção especial aos prazos de validade dos alimentos, medicamentos e demais produtos armazenados.

A preparação deve considerar a quantidade de moradores e as necessidades específicas de cada pessoa. Além disso, é importante acompanhar os alertas e as orientações divulgados pelas defesas civis estaduais e municipais.