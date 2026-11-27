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A mudança para a escala 5x2, que começa a valer em 16 de dezembro de 2026, também traz alterações no cálculo do valor da hora trabalhada. A nova regra pode refletir na remuneração de trabalhadores que recebem horas extras e adicional noturno, com possíveis impactos no cálculo do 13º salário.

A transição foi estabelecida pela Emenda Constitucional 141/2026 e prevê a redução gradual da jornada semanal, sem diminuição do salário mensal. Na primeira etapa, o limite passa de 44 para 42 horas semanais. Em dezembro de 2027, a jornada será reduzida novamente, chegando a 40 horas.

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Com a mudança, o divisor utilizado para calcular o salário-hora também será alterado. Na prática, isso significa que o valor de referência para pagamentos vinculados às horas trabalhadas ficará maior.

Como a escala 5x2 muda o cálculo do salário?

Atualmente, trabalhadores com jornada de 44 horas semanais têm o salário mensal dividido por 220 para chegar ao valor da hora trabalhada.

A partir de 16 de dezembro de 2026, com a redução da jornada para 42 horas semanais, o divisor passa a ser 210. Na etapa seguinte, prevista para dezembro de 2027, o número será reduzido para 200.

Veja a evolução:

Até 15 de dezembro de 2026: divisor de 220 horas;

divisor de 220 horas; A partir de 16 de dezembro de 2026: divisor de 210 horas;

divisor de 210 horas; A partir de 16 de dezembro de 2027: divisor de 200 horas.

Como o salário mensal será mantido, a divisão por um número menor aumenta o valor de cada hora trabalhada. Considerando um salário de R$ 3 mil, por exemplo, o valor de referência passa de aproximadamente R$ 13,64 para R$ 14,29 na primeira etapa.

Quem pode ter diferença no 13º salário?

Os possíveis reflexos da mudança no décimo terceiro estão relacionados principalmente às parcelas variáveis da remuneração.

As horas extras habituais, por exemplo, integram o cálculo do benefício por meio de uma média. Quando o valor da hora trabalhada aumenta, a remuneração dessas atividades também pode apresentar diferenças.

O mesmo cuidado vale para o adicional noturno, quando calculado com base no valor da hora normal, e para o Descanso Semanal Remunerado (DSR) decorrente das horas extras.

A legislação trabalhista e o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST) reconhecem a integração das horas extras habituais e seus reflexos no cálculo do décimo terceiro salário.

Entretanto, o impacto efetivo depende da quantidade de horas realizadas, da forma de cálculo da média e das regras aplicáveis à categoria profissional.

Quem não terá mudança no salário mensal?



A redução da jornada não autoriza as empresas a diminuir o salário mensal dos trabalhadores. Portanto, quem recebe remuneração fixa não terá uma redução no valor contratado em razão da mudança.

O que muda é o valor de referência da hora trabalhada, utilizado também para calcular parcelas como horas extras e adicional noturno.

Já os trabalhadores que recebem comissões ou outras parcelas variáveis precisam observar as regras específicas de composição da remuneração e de cálculo do décimo terceiro.

Quando começa a valer a nova jornada?

A primeira etapa da transição está prevista para 16 de dezembro de 2026, quando a jornada máxima semanal será reduzida de 44 para 42 horas, com garantia de dois dias de repouso remunerado.

Em 16 de dezembro de 2027, o limite chegará a 40 horas semanais.

As mudanças também alcançam trabalhadores que já cumprem a escala 5x2, mas possuem jornada semanal de 44 horas. A redução da carga horária e a garantia de dois dias de descanso fazem parte das novas regras.