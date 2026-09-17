Fábrica de carnes é interditada por condições inadequadas de higiene

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Uma fábrica clandestina de produtos de origem animal foi interditada em Birigui, no interior de São Paulo, após uma fiscalização identificar falta de licenças e condições sanitárias inadequadas. A ação ocorreu após uma denúncia anônima.

A fiscalização foi realizada na quarta-feira, 16, pela Vigilância Sanitária Municipal, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Civil. Durante a inspeção, a equipe constatou que o estabelecimento não tinha autorização para funcionamento nem para as atividades realizadas no local.

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Também foram encontradas irregularidades nas condições de higiene, conservação, manipulação e armazenamento dos produtos.

No estabelecimento, eram produzidos alimentos como linguiças, hambúrgueres e espetinhos. O local também realizava processamento e armazenamento de sebo.

Produtos foram inutilizados ou permaneceram interditados

Segundo a Vigilância Sanitária, as condições encontradas eram incompatíveis com as exigências sanitárias e poderiam comprometer a segurança dos alimentos, além de oferecer riscos à saúde de trabalhadores e consumidores.

Diante das irregularidades, o estabelecimento foi interditado. Parte dos produtos armazenados de forma inadequada foi inutilizada.

Os demais produtos permaneceram interditados no local e não podem ser comercializados, distribuídos ou utilizados até o cumprimento das medidas determinadas pela autoridade sanitária.