Futebol, Mega-Sena e meio ambiente: veja o que o Brasil pesquisou

O primeiro fim de semana do mês de junho foi marcado por diversas pesquisas na internet relacionadas ao futebol nacional e internacional, como o jogo entre Bahia e Fortaleza, realizado no sábado, 3, na Arena Castelão.

Além do interesse nos campeonatos esportivos, os internautas buscaram conteúdos voltados ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado nesta segunda-feira, 5.

Outro destaque foi o craque sueco, Zlatan Ibrahimovic, de 41 anos, que anunciou a sua aposentadoria no domingo, 4. O atleta foi homenageado por torcedores do Milan e companheiros de clube.

Confira os principais destaques, segundo o Google Trends:

Sábado

Bahia X Fortaleza

O duelo de tricolores nordestinos, pela 9ª rodada do Brasileirão, terminou empatado. Na tarde deste sábado, 3, o Bahia foi até a Arena Castelão e não saiu do zero diante do Fortaleza.

Corinthians X América-MG

O América-MG venceu o Corinthians por 2 a 0 na noite de sábado, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Grêmio X São Paulo

O Grêmio recebeu o São Paulo no domingo, pelo Campeonato Brasileiro e venceu por 2 a 1.

Messi

Uma possível negociação do clube saudita Al-Hilal para contratação de Lionel Messi movimentou a web. Segundo a AFP, alguns dirigentes do clube foram à Paris para fechar o negócio. No sábado, o Paris Saint-Germain confirmou a saída do jogador ao final de seu contrato, que acaba no dia 30 de junho.

O craque argentino fez seu último jogo com a camisa do clube francês neste sábado, 3. O agora ex-companheiro Neymar, usou as redes sociais para lamentar a saída do craque argentino e declarar seu amor pelo amigo, com quem também atuou no Barcelona.

Loterias

Uma aposta única, realizada em Rio Grande da Serra, São Paulo, foi a única vencedora do prêmio de R$ 66.093.916,13 milhões da Mega-Sena no concurso 2598, sorteado neste sábado. O apostador optou por um jogo simples, escolhendo seis dezenas, e investiu R$ 5 na Lotérica Rio Grande. Os números sorteados foram: 07 - 14 - 24 - 53 - 58 - 60.

Domingo

Meio ambiente

Notícias e conteúdos voltados ao Dia Mundial do Meio Ambiente movimentaram a web no domingo. O Grupo A TARDE produziu matérias especiais em alusão à data, como a redução de impactos, sustentabilidade e preservação dos recursos naturais.

GP da Espanha

O holandês Max Verstappen venceu neste domingo, 4, de ponta a ponta, o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, sétima corrida da temporada, disputado no circuito de Montmeló (Catalunha). Verstappen, que chegou à frente das Mercedes dos britânicos Lewis Hamilton e George Russell, conseguiu sua quinta vitória em 2023.

Lewis Hamilton

Além de conquistar o segundo lugar no GP da Espanha, Lewis Hamilton bombou na web por conta dos rumores de romance com a cantora Shakira, que voltou à Barcelona para acompanhar a premiação. A presença da artista foi um dos assuntos mais comentados do Twitter. Os dois ainda foram vistos juntos em mais um jantar.

Real Madrid

O Real Madrid empatou em 1 a 1 com o Athletic Bilbao neste domingo, pela 38ª e última rodada do Campeonato Espanhol. O que devia ser um simples jogo de final de temporada no Santiago Bernabéu se transformou em uma despedida para Karim Benzema, capitão do Real Madrid.

Ibrahimovic

A figura icônica de Ibrahimovic sai de cena, pelo menos dentro das quatro linhas. O histórico astro sueco anunciou, neste domingo, 4, sua aposentadoria, aos 41 anos, e foi homenageado por torcedores do Milan e companheiros de clube.