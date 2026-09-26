Helicóptero de Rick caiu 11 minutos após pouso previsto

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O helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, caiu em Urubici, na Serra de Santa Catarina, cerca de 11 minutos após o horário previsto para o pouso. Segundo estimativa da Força Aérea Brasileira (FAB), o acidente aconteceu por volta das 11h35 de segunda-feira, 21.

A aeronave havia decolado de Porto Belo às 10h30 com destino a São Joaquim. O pouso estava previsto para 11h24, mas o último sinal do helicóptero foi registrado às 11h34 por um radar de vigilância de rota aérea. A partir dos dados de monitoramento, a FAB calculou o horário provável do impacto.

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O acidente matou Rick e outras quatro pessoas que estavam a bordo. Não houve sobreviventes.

Destroços foram encontrados no dia seguinte

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado sobre o possível acidente por volta das 16h de segunda-feira. As buscas continuaram no dia seguinte, com equipes em terra, cães e drones equipados com câmeras térmicas, além do apoio da FAB e da Polícia Militar de Santa Catarina.

Os destroços foram localizados por volta do meio-dia de terça-feira, 22, em uma área rural da localidade de Vacas Gordas, em Urubici. A região possui terreno montanhoso e acesso difícil. A partir do ponto onde os veículos conseguiam chegar, as equipes precisavam caminhar por mais de três horas.

Além de Rick, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

A retirada dos corpos foi concluída por volta das 16h45 de terça-feira. Três helicópteros participaram da operação, e os corpos foram encaminhados para perícia no Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis.







Cenipa analisa causas do acidente

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) concluiu a coleta inicial de dados no local às 15h30 de quarta-feira, 23. Após essa etapa, os destroços foram liberados para a Polícia Civil, responsável pelo isolamento e pela preservação da área.

A investigação agora analisa informações relacionadas ao voo, incluindo o plano de voo, o ambiente operacional, fatores humanos e os componentes e sistemas da aeronave.

Também serão avaliados dados como posição, altitude e velocidade registradas pelo radar, possíveis comunicações realizadas durante o voo e as condições meteorológicas no momento do acidente.

A FAB não estabeleceu prazo para a conclusão da investigação. Após a liberação definitiva da área pelas autoridades, a retirada dos destroços e a limpeza do local ficarão sob responsabilidade do operador ou proprietário do helicóptero.