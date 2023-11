Homem é espancado até a morte após pichação | A TARDE

Um homem, identificado como Rafael Lucas da Silva, de 34 anos, foi espancado até a morte dentro do banheiro de um supermercado de São Paulo, localizado na Avenida Interlagos, na zona sul, no domingo, 22. A vítima estava com um amigo voltando de uma festa quando decidiram pichar um tapume de uma obra perto do Atacadão. Os dois foram flagrados por um grupo que passou a persegui-los.

O amigo conseguiu fugir, já Rafael correu para dentro do mercado, tentou se esconder em um banheiro masculino, mas foi alcançado pelo grupo. Os agressores fugiram. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou a vítima dentro do banheiro. “O resgate foi acionado e encontrou o homem desmaiado”, diz a nota. “Foram feitos procedimentos de reanimação, mas ele não resistiu.”



Na delegacia, o supervisor do mercado afirmou que os agressores eram pessoas desconhecidas e deixaram o local antes da chegada da polícia. O caso foi registrado como homicídio no 98º Distrito Policial (Campo Grande). A investigação será conduzida com assessoria do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).



Em nota, o Atacadão afirma que “lamenta profundamente o ocorrido”. De acordo com a empresa, o grupo de pessoas invadiu a loja para perseguir e agredir um homem.



“Ao identificarmos a situação, acionamos imediatamente a Polícia Militar e o Samu. Estamos à disposição para cooperar com as autoridades na apuração do crime”, diz o comunicado.