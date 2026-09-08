Idosa perde quase R$ 500 mil após golpe por WhatsApp

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A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta terça-feira, 8, a Operação Miragem Financeira para desarticular um esquema de fraude digital que causou um prejuízo de R$ 414 mil a uma idosa.

Agentes da 3ª Delegacia de Investigações sobre Crimes Cibernéticos (DCCiber) cumpriram três mandados de busca e apreensão na capital paulista. Dois homens são investigados.

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​De acordo com a apuração, os criminosos abordaram a vítima por aplicativo de mensagens e a direcionaram a um site falso que simulava investimentos. Conquistada a confiança da idosa, os suspeitos a induziram a realizar 13 aportes para oito empresas distintas.

Descoberta do golpe

A fraude só foi notada quando a vítima tentou resgatar os valores, foi informada da cobrança de uma taxa e recebeu a exigência de um novo depósito no valor de R$ 300 mil.

​Com a quebra do sigilo bancário autorizada pela Justiça, os investigadores rastrearam o trajeto do dinheiro e identificaram que grande parte do montante foi transferida, em menos de duas semanas, para uma empresa de telefonia.

Diligências revelaram inconsistências na documentação da firma, que não funcionava no endereço cadastrado.

A investigação apurou ainda que os dois alvos compareceram juntos a uma agência para abrir a conta bancária do empreendimento fictício.

O criminoso geralmente acredita que consegue esconder o rosto e os passos para evitar a responsabilização, utilizando estruturas virtuais para criar empresas, contas e até tentar ocultar o dinheiro por meio de criptoativos.

Alerta

​Além de apreender provas para o inquérito, a operação buscou conduzir os suspeitos para interrogatório. A Polícia Civil alerta que promessas de ganhos muito acima da média do mercado devem ser encaradas com desconfiança.

Em caso de fraude, a orientação é interromper imediatamente o contato e apresentar os comprovantes e registros das transações às autoridades.