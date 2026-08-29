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Mega-Sena: sorteio 3.051 deste domingo tem acumulado de R$ 30 milhões

Apostas podem ser feitas até às 22h neste sábado

Alice Paulilo
Por
Sorteio de prêmio acumulado em R$ 30 milhões será feito neste domingo
Sorteio de prêmio acumulado em R$ 30 milhões será feito neste domingo - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

O concurso 3051 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 30 milhões será sorteado neste domingo, 30, a partir das 11h (horário de Brasília). A transmissão ao vivo será feita pelo canal oficial do YouTube da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e podem ser feitas até às 22h deste sábado, 29, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

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No último concurso, foram sorteados os números 11 - 14 - 30 - 38 - 49 - 55 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

Como funciona a Mega-Sena?

A Mega-Sena é disputada em um volante com 60 dezenas, numeradas de 01 a 60. Para participar, o apostador deve escolher entre 6 e 20 números, enquanto no sorteio são extraídas seis dezenas.

O prêmio principal é destinado a quem acerta todos os números sorteados. Também há premiação para quem faz:

  • Sena: 6 acertos;
  • Quina: 5 acertos;
  • Quadra: 4 acertos.

Dias e horários dos sorteios

Os concursos da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados, a partir das 20h, no horário de Brasília.

Modos especiais de jogo

Além da aposta tradicional, a Caixa oferece modalidades que facilitam a participação dos jogadores:

  • Surpresinha: os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema da lotérica.
  • Teimosinha: permite repetir a mesma aposta por 2, 4, 8 ou até 12 concursos consecutivos.
  • Bolão Caixa: modalidade em grupo, em que os participantes compram cotas de uma mesma aposta. Caso o jogo seja premiado, o valor é dividido entre os integrantes.

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Onde apostar?

As apostas podem ser feitas de duas formas:

  • Presencialmente: em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa.
  • Pela internet: no site oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias CAIXA, disponível para Android e iOS. Para apostar on-line, é necessário ter mais de 18 anos, e o pagamento pode ser realizado via Pix ou cartão de crédito.
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brasil Mega-sena prêmio acumulado

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