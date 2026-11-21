STRATUS
Nova variante da covid dispara no Brasil e causa sintoma curioso
índice de testes positivos saltou de 1% para 17% em três meses
A circulação da variante XFG, conhecida como Stratus, voltou a elevar os registros de covid-19 no Brasil. Descendente da linhagem ômicron, a cepa já responde por 90% das amostras sequenciadas pela vigilância genômica do Ministério da saúde e impulsiona o crescimento de casos em 17 estados e no Distrito Federal.
De acordo com dados epidemiológicos recentes, a taxa de positividade dos exames saltou de 1% para 17% em apenas três meses, atingindo o maior patamar de 2026. Paralelamente, boletins da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apontam alta nas internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) associadas ao coronavírus.
Sintomas e gravidade
Pacientes infectados pela Stratus têm relatado dor de garganta, rouquidão e alterações na voz, além dos sintomas já conhecidos, como febre, mal-estar e congestão nasal.
Na maioria dos quadros, a evolução é autolimitada e melhora em cerca de sete dias. Indivíduos mais vulneráveis, contudo, podem apresentar falta de ar e complicações.
Estudos sobre o perfil da XFG indicam que a linhagem representa mais uma etapa natural de mutação do Sars-CoV-2, sem indícios de maior agressividade clínica ou de escape significativo à proteção gerada pelas vacinas.
Rede hospitalar e vacinação
Embora os diagnósticos tenham crescido, infectologistas descartam o risco de uma nova crise sanitária nos moldes da pandemia.
Até 9 de novembro de 2026, o país contabilizou 118.920 casos, 3.641 quadros graves e 445 óbitos — números distantes dos picos pandêmicos.
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A vacinação permanece como principal medida preventiva contra óbitos e internações, especialmente entre idosos: 68% das mortes no período ocorreram entre pessoas com mais de 65 anos. Bebês, gestantes, imunossuprimidos e portadores de doenças crônicas também demandam atenção.
Pessoas com menos de 60 anos, sem comorbidades e já vacinadas não precisam necessariamente de nova dose de rotina, mas quem nunca se imunizou deve procurar os postos de saúde.