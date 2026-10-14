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TRAVA ADMINISTRATIVA

Problemas no CPF podem barrar renovação da CNH em 2026

Inconsistências junto à Receita Federal travam emissão de documentos nos Detrans de todo o país

Rodrigo Tardio
Por
Trava administrativa não se limita apenas à renovação do documento de habilitação
Trava administrativa não se limita apenas à renovação do documento de habilitação - Foto: Divulgação

Motoristas brasileiros que estão com a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) prevista para os próximos meses precisam ficar atentos a um detalhe que pode atrasar a emissão do documento: a situação cadastral do CPF.

​Os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) vêm intensificando a checagem cruzada de dados com a Receita Federal. Caso haja divergências ou pendências no cadastro civil do condutor, o sistema paralisa automaticamente o processo de renovação até que a irregularidade seja sanada pelo cidadão.

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​A trava administrativa não se limita apenas à renovação do documento de habilitação. Falhas no cadastro nacional também impedem a emissão de segundas vias, a atualização de dados pessoais e alterações de categoria no Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach).

​Sem perda automática

​A medida não significa a cassação imediata da habilitação. O bloqueio atinge apenas a execução dos serviços administrativos no sistema do trânsito.

Quem estiver com a CNH dentro do prazo de validade continua autorizado a dirigir normalmente enquanto busca a regularização na Receita Federal .

​A origem do problema costuma estar na divergência de informações básicas. Erros de digitação na grafia do nome do condutor, na data de nascimento ou a ausência de atualização de dados de estado civil após o casamento são os motivos mais frequentes de paralisação no atendimento.

​O que trava e o que não trava atendimento

​Trava: CPF suspenso (dados desatualizados ou incorretos na Receita).

​Trava: CPF pendente de Regularização (falta de entrega de Declaração de Imposto de Renda obrigatória nos últimos 5 anos).

​Não trava: nome negativado no SPC/Serasa (dívidas bancárias ou comerciais não alteram a condição cadastral do documento na Receita Federal).

​Exceção: decisão judicial (em 2026, o STJ pacificou diretrizes que permitem ao juiz determinar a retenção da CNH em cobranças judiciais, mas apenas via processo específico e individualizado).

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Regularização simples

​A checagem do documento pode ser feita gratuitamente e sem necessidade de comparecimento presencial. Basta acessar o portal da Receita Federal na internet e emitir o comprovante de situação cadastral informando o número do CPF e a data de nascimento.

​Caso o documento conste como "Pendente de Regularização", o motorista deve enviar a declaração de Imposto de Renda em atraso. Se o status for "Suspenso", o pedido de retificação pode ser feito online no site do órgão federal.

​Após o processamento dos dados pela Receita, o condutor deve consultar novamente o sistema para confirmar se o status mudou para "Regular". Se o bloqueio persistir nos sistemas de trânsito, será necessário apresentar o comprovante atualizado diretamente ao Detran do seu estado.

​"Dirigir com a habilitação vencida há mais de 30 dias é infração gravíssima. A consulta antecipada ao CPF evita surpresas na hora da renovação."

​Multa e pontos: o risco do atraso

​O principal risco para quem deixa para checar a documentação na última hora é perder o prazo legal para a renovação.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece punições severas para quem circula com o documento expirado há mais de um mês:

​Infração: Gravíssima

​Multa: R$ 293,47

​Pontuação: 7 pontos na carteira

​Medida administrativa: Retenção do veículo até a apresentação de um condutor devidamente habilitado

​A recomendação dos órgãos de trânsito é que a checagem da situação cadastral do CPF seja feita pelo menos 60 dias antes da data do vencimento estampada no documento de habilitação.

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Tags

cnh cpf Detran infração gravíssima regularização cadastral renovação de documento

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