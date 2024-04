Representantes da hotelaria defendem em Brasília incentivos a eventos | A TARDE

Representantes da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Regional Bahia (ABIH-BA), estiveram em Brasília nesta quarta, 27, para participar da Comissão Geral no Plenário da Câmara dos Deputados, junto à Frente Parlamentar Mista da Hotelaria Brasileira (FPhotel).

A pauta era a defesa do Programa Emergencial de Recuperação do Setor de Eventos (Perse), e os impactos para os setores de turismo, hotéis e eventos diante da medida provisória (MP) 1202/2023 que determina a extinção do programa.

O Perse foi criado com o objetivo de amparar os setores de eventos e turismo, que estão entre os mais impactados pela pandemia de Covid-19, e que foram também os que mais tardaram a se recuperar.



Também foi apresentado um novo Projeto de Lei 1026/2024 que propõe profundas restrições que causou grande insatisfação ao setor. O encontro reuniu mais de mil empresários entre hoteleiros e representantes de entidades de classe, e sindicatos laborais de todo o Brasil, com a participação de mais 200 parlamentares.

Marcaram presença o presidente da ABIH-BA, Wilson Spagnol, e o presidente da ABIH Extremo Sul da Bahia, Vinícius de Oliveira. Spagnol argumenta que o governo rompeu um acordo feito no ano passado com o Congresso Nacional e o setor de turismo ao editar a MP no mês de dezembro.

"Neste contexto, o Perse tem sido absolutamente fundamental no processo de retomada e recuperação das atividades turísticas e de eventos, sendo um grande catalisador das atividades, na geração de emprego e renda aos municípios e estados. A nova proposta representa grande risco de frear e causar retrocessos nesse processo, e consequentemente penalizar novamente um dos setores mais importantes em todos os aspectos ao nosso estado, e seguramente os mais fortemente impactados durante e após a pandemia de COVID-19", afirma Wilson Spagnol.



Wilson Spagnol afirma ainda que, pela sobrevivência das empresas do turismo, não será aceito nada menos do que a manutenção integral do programa original do Perse, caso contrário será uma tragédia para o setor. "A luta da ABIH-BA continua e convocamos todo o setor a continuar nessa batalha. Iremos à Brasília tantas vezes quantas forem necessárias, para o bom embate do diálogo e da persuasão".

A ABIH Bahia participa ativamente da mobilização e luta pela manutenção do Perse desde a publicação da Medida Provisória 1202/2023, no fim de dezembro do ano passado, que revogava os benefícios do Perse.

No dia 06/02/2024, a entidade publicou carta aberta direcionada aos deputados federais e senadores da bancada da Bahia e nos dia 05 e 06/03, esteve em Brasília para mobilização junto aos governantes que contribuiu para que o governo recuasse no cancelamento do programa.

"O Congresso Nacional tem demonstrado verdadeiramente ser parceiro do turismo brasileiro. Confiamos firmemente que estarão novamente do lado certo, o de manter as empresas saudáveis e a geração e manutenção de emprego e renda", conclui o presidente da ABIH-BA.