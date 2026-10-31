BRASIL
Trabalhador morre após cair de um prédio com 42 andares
Douglas Batista da Silva fazia a limpeza das janelas do edifício em São Paulo
Um homem de 33 anos morreu após cair de um prédio na Rua Maria Paula, bairro da Bela Vista, região central de São Paulo, nesta sexta-feira, 30. De acordo com testemunhas, ele fazia a limpeza das janelas do edifício, no 42º andar, quando a cadeirinha suspensa em que trabalhava despencou.
A vítima foi identificada como Douglas Batista da Silva. De acordo com o boletim de ocorrência, um colega de trabalho viu a cadeirinha despencar até atingir um parapeito do edifício.
Leia Também:
De acordo com informações do g1, com o impacto, Douglas foi arremessado para fora do equipamento e caiu na área de lazer do 19º andar, perto de uma piscina. Os policiais que atenderam a ocorrência encontraram a cadeirinha pendurada na altura do 22º andar.
Segundo o boletim de ocorrência, a fita do equipamento de segurança estava arrebentada. A Polícia Civil registrou o caso como morte acidental e solicitou uma perícia para investigar as circunstâncias da queda.
O caso está sendo investigado pelo 1° Distrito Policial da Sé.