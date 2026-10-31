Trabalhador morre após cair de um prédio com 42 andares

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Um homem de 33 anos morreu após cair de um prédio na Rua Maria Paula, bairro da Bela Vista, região central de São Paulo, nesta sexta-feira, 30. De acordo com testemunhas, ele fazia a limpeza das janelas do edifício, no 42º andar, quando a cadeirinha suspensa em que trabalhava despencou.

A vítima foi identificada como Douglas Batista da Silva. De acordo com o boletim de ocorrência, um colega de trabalho viu a cadeirinha despencar até atingir um parapeito do edifício.

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De acordo com informações do g1, com o impacto, Douglas foi arremessado para fora do equipamento e caiu na área de lazer do 19º andar, perto de uma piscina. Os policiais que atenderam a ocorrência encontraram a cadeirinha pendurada na altura do 22º andar.

Segundo o boletim de ocorrência, a fita do equipamento de segurança estava arrebentada. A Polícia Civil registrou o caso como morte acidental e solicitou uma perícia para investigar as circunstâncias da queda.

O caso está sendo investigado pelo 1° Distrito Policial da Sé.