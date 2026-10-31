Viajar no feriadão? Veja 5 destinos com paraísos no sudeste do Brasil

Quem ficou sem tempo para fazer planos de viagem em novembro, o mês terá duas oportunidades para prolongar o descanso: o Dia de Finados, em 2 de novembro, cairá em uma segunda-feira, enquanto o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, será celebrado em uma sexta-feira.

Para quem pretende emendar os dias de folga, o litoral da região Sudeste reúne ilhas paradisíacas, praias de águas cristalinas e paisagens cercadas pela Mata Atlântica.

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Do Rio de Janeiro a Angra dos Reis, passando por Paraty, Ilhabela e Guarujá, não faltam cenários para explorar o barco. Os destinos combinam natureza, gastronomia e atrações turísticas que ganham uma nova perspectiva quando descobertos pelo mar.

Para Allan Cechelero, diretor da Triton Yachts, fabricante brasileira de lanchas de lazer com revenda no Sudeste, a navegação é uma alternativa para quem deseja fugir dos roteiros turísticos tradicionais e até mesmo escapar do trânsito intenso nas estradas durante os feriados.

“O litoral do Sudeste oferece uma diversidade muito grande de experiências para quem gosta de navegar. É possível sair de uma região urbana, como o Rio de Janeiro, e encontrar ilhas, praias mais reservadas e paisagens naturais a poucas horas de distância. O barco permite conhecer esses destinos por outro ângulo e aproveitar o trajeto como parte da própria viagem. Para quem está planejando o feriado, o mais importante é escolher um roteiro compatível com a embarcação, acompanhar as condições do tempo e organizar os pontos de parada com antecedência”, afirma Cechelero.

Confira 5 dicas de destinos com paisagens surpreendentes:

Rio de Janeiro (RJ): a Cidade Maravilhosa vista do mar

Navegar pela Baía de Guanabara permite conhecer o Rio de Janeiro por outro ângulo, com vistas para o Pão de Açúcar, Niterói e a orla carioca. A Marina da Glória é um dos principais pontos de apoio para passeios que combinam paisagens famosas, gastronomia e atrações culturais da capital fluminense.

Angra dos Reis (RJ): um paraíso de ilhas e praias

Com centenas de ilhas e praias cercadas pela Mata Atlântica, Angra dos Reis é um dos principais destinos náuticos do país. Entre os atrativos estão a Ilha Grande, a Lagoa Azul e praias de águas transparentes, ideais para passeios e mergulhos. A Marina Verolme é uma das estruturas de apoio para quem deseja explorar a região de barco.

Paraty (RJ): história, ilhas e praias no mesmo roteiro

Paraty combina o charme do centro histórico com praias e ilhas que podem ser exploradas de barco. Entre os destaques estão a Praia da Lula, a Ilha Comprida e o Saco do Mamanguá, cercado por montanhas e Mata Atlântica. A Marina Porto Imperial é um dos pontos de apoio para quem pretende conciliar navegação, gastronomia e passeios culturais.

Ilhabela (SP): natureza e aventura no litoral paulista

Conhecida pelas praias, cachoeiras e áreas preservadas de Mata Atlântica, Ilhabela é um destino para quem busca contato com a natureza. Praias como Jabaquara, Fome e Castelhanos estão entre os atrativos para explorar durante o feriado. O Yacht Club de Ilhabela é uma das referências náuticas da região, que também oferece trilhas, restaurantes e passeios culturais.

Guarujá (SP): praias e passeios perto da capital

A curta distância da capital paulista, o Guarujá reúne praias conhecidas e cenários que podem ser explorados pelo mar. Entre os atrativos estão as praias do Éden e do Iporanga, além da região da Ilha dos Arvoredos. A Marina Guararu é uma das estruturas de apoio para embarcações, enquanto a cidade oferece opções de gastronomia e lazer para o feriadão.